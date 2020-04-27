FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmeye başlamasıyla ekonomi de durma raddesine geldi. Bu zor dönemde ücretsiz olarak izne ayrılan ya da iş sözleşmesi sonlandırılan vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, gündeme alınan Nakdi Ücret Desteği uygulaması ile ilgili detaylar açıklandı.

Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve mart ayında ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüs, sağlığımız üzerinde risk yaratmasının yanında ekonomik olarak da kriz ortamına yol açıyor. Virüs çok hızlı yayılıyor ve bu sebeple insanlar arasında temas yaratabilecek ortamların mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. İnsanların evde kalmak zorunda olması ticari faaliyet gösteren iş yerlerini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Birçok sektörün kısmen ya da tamamen faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden oluyor. İşte bu noktada, kişilerin istem dışı olarak yaşadıkları gelir kaybını bir nebze olsun giderebilmek için, sosyal devlet ilkesi gereği olarak devletin sunduğu imkanlar devreye giriyor. Koronavirüsle mücadele önlem paketi kapsamında, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara aylık 1.177 TL gelir desteği sağlayacak olan Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığına dair açıklamalar yaptı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren Nakdi Ücret Desteğinin detayları;

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Nakdi Ücret Desteği uygulamasından, bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanlar yararlanabilecek.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında açıklanan destek paketindeki bir diğer madde olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan ve gelir kaybı yaşayan işçiler de Nakit Ücret Desteğinden yararlanabilecek.
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmasına rağmen işsizlik ödeneği imkanından yararlanamayan vatandaşlar da Nakdi Ücret Desteği alabilecek. Bu kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ancak, 15 Mart 2020 tarihiden sonra iş akdi feshedildiği için işsiz kalmış olanların öncelikle mutlaka https://esube.iskur.gov.tr adresinden işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları gerekiyor.

Bunlarla birlikte yukarıdaki kriterlere uyan ancak yaşlılık aylığı alan kişiler desteklerden yararlanamıyor.

BAŞVURU KANALLARI

22 Nisan 2020 tarihi itibariyle kullanıma açılan Nakdi Ücret Desteği başvurusu için işverenlerin, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi/ adresi üzerinden "Covid-19 Ücretsiz İzin" başlığını seçerek başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların, ücretsiz iznin verildiği her bir ay için ayrı olmak üzere, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar yapılabiliyor. İşveren tarafından yapılması gereken başvuru dışında, çalışan kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da Bakan Selçuk açıkladı.

ÖDEME ZAMANI

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında devreye alınan uygulamalardan biri olan Nakdi Ücret Desteği, ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 15 Mart sonrasında işsiz kalan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan kişilere Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili dönemi izleyen ayın sekizinden itibaren ödenecek. Destek paketi kapsamında belirlenen ödeme tutarı olan 1.177 TL'nin, kişilerin işsiz kaldığı ya da ücretsiz izinde olduğu süre boyunca her ay için ödenmesi planlanıyor.

Bakan Selçuk ek olarak, Nakdi Ücret Desteği almış olan çalışanların ve onların bakmakla sorumlu oldukları eş ve çocuk gibi aile bireylerinin, bu süreç içerisinde Genel Sağlık Sigortalı olarak sayılacağını, bununla ilgili ödenmesi gereken sigorta primlerinin ise İşsizlik Fonu bünyesinden karşılanacağını da bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Vatandaşa ‘fiyat istismarı’ uyarısıVatandaşa ‘fiyat istismarı’ uyarısı
Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde!Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, Nakdi Ücret Desteği uygulaması,

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Türk şoförlerle ilgili önemli karar

Türk şoförlerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi

Açlık sınırı 2 bin 374 liraya yükseldi

Hasta olduğu için işe gidemeyenlere müjde! SGK'dan maaş desteği...

Hasta olduğu için işe gidemeyenlere müjde!

Devletten annelere yardım eli! Tam 8000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!

Devletten annelere yardım eli! Tam 8000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!

Erkek çalışanlara erken emeklilik ve yüksek maaş hakkı! Bu şartlara uyuyorsanız...

Erkek çalışanlara erken emeklilik ve yüksek maaş hakkı! Bu şartlara uyuyorsanız...

Kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi! 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı!

2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.