Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve mart ayında ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüs, sağlığımız üzerinde risk yaratmasının yanında ekonomik olarak da kriz ortamına yol açıyor. Virüs çok hızlı yayılıyor ve bu sebeple insanlar arasında temas yaratabilecek ortamların mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. İnsanların evde kalmak zorunda olması ticari faaliyet gösteren iş yerlerini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Birçok sektörün kısmen ya da tamamen faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden oluyor. İşte bu noktada, kişilerin istem dışı olarak yaşadıkları gelir kaybını bir nebze olsun giderebilmek için, sosyal devlet ilkesi gereği olarak devletin sunduğu imkanlar devreye giriyor. Koronavirüsle mücadele önlem paketi kapsamında, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara aylık 1.177 TL gelir desteği sağlayacak olan Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığına dair açıklamalar yaptı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren Nakdi Ücret Desteğinin detayları;

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Nakdi Ücret Desteği uygulamasından, bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanlar yararlanabilecek.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında açıklanan destek paketindeki bir diğer madde olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan ve gelir kaybı yaşayan işçiler de Nakit Ücret Desteğinden yararlanabilecek.

15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmasına rağmen işsizlik ödeneği imkanından yararlanamayan vatandaşlar da Nakdi Ücret Desteği alabilecek. Bu kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ancak, 15 Mart 2020 tarihiden sonra iş akdi feshedildiği için işsiz kalmış olanların öncelikle mutlaka https://esube.iskur.gov.tr adresinden işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları gerekiyor.

Bunlarla birlikte yukarıdaki kriterlere uyan ancak yaşlılık aylığı alan kişiler desteklerden yararlanamıyor.

BAŞVURU KANALLARI

22 Nisan 2020 tarihi itibariyle kullanıma açılan Nakdi Ücret Desteği başvurusu için işverenlerin, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi/ adresi üzerinden "Covid-19 Ücretsiz İzin" başlığını seçerek başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların, ücretsiz iznin verildiği her bir ay için ayrı olmak üzere, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar yapılabiliyor. İşveren tarafından yapılması gereken başvuru dışında, çalışan kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da Bakan Selçuk açıkladı.