Salgın yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara erzak desteği! Başvuru için...

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise erzak yardımlarını derinlemesine araştırıyor. Virüsün tüm Türkiye'de yayılmasından sonra maddi durumu kötü olan vatandaşlar için il bazındaki yetkililer kollarını sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkiyi sosyal yardımlar konusunda valilere vermesinden sonra erzak yardımları tüm illerde çeşitli prosedürlerde uygulanmaya başlandı.

Gıda ve hijyenin ön planda tutulduğu pandemi ortamında maddi durumu olmayan vatandaşlara devletten destek paketleri gelmeye başladı. Olağanüstü süreç içerisindeki ülkemizde 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta pandemi ile mücadelede gıda yardımı kalemleri artırılmıştır. İllere göre erzak dağıtımına dair uygulamalar:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından başlatılan "Vefa Hareketi" kapsamında ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri ulaştırılıyor. Her hafta 50 bin adrese "Getir" işbirliğinde ücretsiz olarak gıda ve hijyen maddeleri ulaştırılacak.