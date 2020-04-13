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Salgın yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara erzak desteği! Başvuru için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi ile mağduriyetler yaşanmaya başlandı. Devlet, salgın yüzünden mağdur olan vatandaşlara destek verilmeye devam ediyor. Büyük şehirlerde belediyeler ve diğer kamu kurumları aracılığıyla destekler veriliyor. KOVID-19 tedbirleri kapsamında iller kendi önlem paketlerini hazırlayarak erzak yardımında bulunuyor.

Salgın yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara erzak desteği! Başvuru için...

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise erzak yardımlarını derinlemesine araştırıyor. Virüsün tüm Türkiye'de yayılmasından sonra maddi durumu kötü olan vatandaşlar için il bazındaki yetkililer kollarını sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkiyi sosyal yardımlar konusunda valilere vermesinden sonra erzak yardımları tüm illerde çeşitli prosedürlerde uygulanmaya başlandı.

Gıda ve hijyenin ön planda tutulduğu pandemi ortamında maddi durumu olmayan vatandaşlara devletten destek paketleri gelmeye başladı. Olağanüstü süreç içerisindeki ülkemizde 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta pandemi ile mücadelede gıda yardımı kalemleri artırılmıştır. İllere göre erzak dağıtımına dair uygulamalar:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından başlatılan "Vefa Hareketi" kapsamında ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri ulaştırılıyor. Her hafta 50 bin adrese "Getir" işbirliğinde ücretsiz olarak gıda ve hijyen maddeleri ulaştırılacak.

  • Kişilerin erzak yardımına başvurması için 112, 155 ve 156 numaralarının ulaşım sağlaması yeterlidir.
  • Kişiler erzak yardımına "birlikte başaracağız" sitesi üzerinden de başvuru iletilebilecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mansur Yavaş liderliğinde geliştirilen projeler ile koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar için nakit ve gıda yardımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi Ankaralı vatandaşların başvurularını iletmesi için "Dayanışma Platformu" oluşturuldu. Aynı zamanda maddi durumu iyi olan vatandaşların bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatmasına yönelik çağrı da yapıldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tunç Soyer liderliğinde geliştirilen "Biz İzmir" internet sitesi üzerinden maddi durumu olmayan kişilerin yardım talep formunu iletmesi kolaylaştırılmıştır. İzmir Dayanışma Ağı bünyesinde vatandaşların yardımlarına cevap vermek için belediye çalışanları canla başla mücadele ediyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronavirüs salgını nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda, 15 bin adet hijyen kolisi yardımında bulunacağının müjdesini verdi.

l Kocaeli Belediyesinin resmi kurumsal sayfası üzerinden vatandaşların sosyal destek paketi başvuru formunu doldurarak erzak yardımı talebini iletmesi sağlanmıştır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından oluşturulan kampanya ile 21 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapılacağının haberi verildi. Aynı zamanda Vali Davut Gül, kampanya için bir aylık maaşını bağışladığını da duyurdu.

-l Başvuru için Gaziantep Belediyesinin resmi web sitesi ve irtibat numarası kullanılır. Gaziantep Belediyesi irtibat numarası ise; 0 (342) 211 12 00 olarak belirlenmiştir.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden 10 bin aileye erzak ve hijyen kolisi yardımı yapılacağını duyurdu.

-Erzak yardımı için başvurular Diyarbakır Valiliğinin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

  • Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlar Diyarbakır Valiliği irtibat numarası üzerinden de başvurular iletilebilir. İrtibat numarası 0(412) 280 20 00 olarak aktarıldı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyetlerin giderilmesi adına pek çok proje yapıldığını duyurdu. Günde 3500 haneye sıcak yemek ulaştırdığını belirten Vahap Seçer, 120 bin gıda paketi dağıtılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgını, erzak yardımı,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Erzurum Belediyesini eklemişsiniz ama yardım falan yok. Hatta yeni taşındığım eve su aboneliği almam için hemen geldi tutanak düzenlediler. Adamlar halen daha vatandaş soyma derdindeler.
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