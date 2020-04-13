Salgın yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara erzak desteği! Başvuru için...

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise erzak yardımlarını derinlemesine araştırıyor. Virüsün tüm Türkiye'de yayılmasından sonra maddi durumu kötü olan vatandaşlar için il bazındaki yetkililer kollarını sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkiyi sosyal yardımlar konusunda valilere vermesinden sonra erzak yardımları tüm illerde çeşitli prosedürlerde uygulanmaya başlandı.
Gıda ve hijyenin ön planda tutulduğu pandemi ortamında maddi durumu olmayan vatandaşlara devletten destek paketleri gelmeye başladı. Olağanüstü süreç içerisindeki ülkemizde 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta pandemi ile mücadelede gıda yardımı kalemleri artırılmıştır. İllere göre erzak dağıtımına dair uygulamalar:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından başlatılan "Vefa Hareketi" kapsamında ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri ulaştırılıyor. Her hafta 50 bin adrese "Getir" işbirliğinde ücretsiz olarak gıda ve hijyen maddeleri ulaştırılacak.
Mansur Yavaş liderliğinde geliştirilen projeler ile koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar için nakit ve gıda yardımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi Ankaralı vatandaşların başvurularını iletmesi için "Dayanışma Platformu" oluşturuldu. Aynı zamanda maddi durumu iyi olan vatandaşların bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatmasına yönelik çağrı da yapıldı.
Tunç Soyer liderliğinde geliştirilen "Biz İzmir" internet sitesi üzerinden maddi durumu olmayan kişilerin yardım talep formunu iletmesi kolaylaştırılmıştır. İzmir Dayanışma Ağı bünyesinde vatandaşların yardımlarına cevap vermek için belediye çalışanları canla başla mücadele ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronavirüs salgını nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda, 15 bin adet hijyen kolisi yardımında bulunacağının müjdesini verdi.
l Kocaeli Belediyesinin resmi kurumsal sayfası üzerinden vatandaşların sosyal destek paketi başvuru formunu doldurarak erzak yardımı talebini iletmesi sağlanmıştır.
Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından oluşturulan kampanya ile 21 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapılacağının haberi verildi. Aynı zamanda Vali Davut Gül, kampanya için bir aylık maaşını bağışladığını da duyurdu.
-l Başvuru için Gaziantep Belediyesinin resmi web sitesi ve irtibat numarası kullanılır. Gaziantep Belediyesi irtibat numarası ise; 0 (342) 211 12 00 olarak belirlenmiştir.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden 10 bin aileye erzak ve hijyen kolisi yardımı yapılacağını duyurdu.
-Erzak yardımı için başvurular Diyarbakır Valiliğinin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyetlerin giderilmesi adına pek çok proje yapıldığını duyurdu. Günde 3500 haneye sıcak yemek ulaştırdığını belirten Vahap Seçer, 120 bin gıda paketi dağıtılacağını duyurdu.
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