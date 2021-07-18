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“Salgında Konut Piyasasında Aşırı Isınma Yaşandı”

18.07.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki en temel etkisinin inşaat sektörü ve konut sektöründe görüldüğünü söyleyen ekonomist Merve Hande Akmehmet, artan talep nedeniyle piyasada aşırı bir ısınma yaşandığına dikkat çekti

“Salgında Konut Piyasasında Aşırı Isınma Yaşandı”

Corona virüsü salgınında ekonomistlerin daha önce alışık olmadığı ve görmediği bir dönem yaşandığını söyleyen ekonomist Merve Hande Akmehmet, büyük parasal genişlemenin söz konusu olduğu, aynı zamanda faizlerin normalden çok daha uzun bir süre düşük oranlarda tutulduğu ve destekleyici bir şekilde devam ettiği bir ekonomik denge içinde kalındığını dile getirdi.

Corona salgınının ekonomik davranışlar üzerinde de birçok etkisi olduğunu ifade eden Akmehmet, “Bunların belki ekonomi üzerindeki en temel etkilerinden bir tanesi inşaat sektörüne ve daha sonra konut sektörüne olan talep ile gelişti. Konut piyasası aşırı bir ısınma gösterdi ve bu da düşük faiz ortamı ile birlikte desteklendiğinden hem Amerika içinde hem de diğer ülkelerde de bunu gözlemledik. İkinci konut olsun, şehir dışına taşınma olsun, kişilerin işlerinden atıldıkları veya başka gerekçelerle konut değişiklikleri yapmaları gibi nedenler olsun, konut piyasasında inanılmaz bir hareketlenme ve ısınma gerçekleşti“ diye konuştu.

Kira piyasasının enflasyonu körüklediğine değinen Akmehmet, bunun da yine konut piyasasının aşırı ısınmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Corona virüsü salgınının, ekonomide temel iki sektörde çok büyük etki yaptığını dile getiren Akmehmet, “Bunlardan bir tanesi istihdam, iş güvenliği anlamında diğeri de sağlık sektörü. Amerika başta olmak üzere devletlerin sağlık sektörüne yaptığı kamu harcamaları ve teşvikler gibi istihdam sağlayacak harcamalar çok daha fazla ön plana çıktı gibi gözüküyor“ dedi.

Delta varyantını ekonomistlerin de yakından takip ettiğini söyleyen Merve Hande Akmehmet, “Çünkü tam olarak normale dönebilmemiz için, tüketim harcamalarının eskisi gibi olabilmesi, büyümenin eskisi gibi belli aralıklarla, çeyreklerde normalize olması, enflasyonun şu anki geldiği aşırı ısınmadan geri adım atılmış olması, faiz indirimlerinde artık bir sona gelindiğinin FED tarafından söylenmekle kalmayıp, aksiyona geçilmesi gibi ekonomik normalleşmenin olacağı bir dünya dinamiğini görebilirdik belki delta varyantı olmasaydı’’ diye konuştu.

Delta varyantı ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Delta varyantının yayılmaya devam etmesiyle birlikte, ekonomilerinin tekrar kapanması ve yine tüketici harcamalarında geri adım atılma olasığına dikkat çeken Akmehmet, “Dolayısıyla burada normale dönüş olacak mı yoksa yeni normal acaba Delta varyantı ile yaşamayı öğrenmek mi diye bir soru da söz konusu. Bunu bekleyip göreceğiz. Şu anda IMF dahil olmak üzere buradaki birçok ekonomik kurum, 2022'nin Mart ayından sonrasına biraz daha ılımlı ve olumlu bakıyor. Geçen sene 2021’i bir toparlanma yılı olarak gösteriyor olsalar da şu anda bu tamamen 2022'ye kaymış durumda diyebiliriz. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de devletlerin kamu harcamalarına rağmen Delta varyantına verecekleri tepkinin henüz belirsiz olması ve bunu ekonomik aşçıya taşıyacak olursak ekonomik anlamda bunun bireysel olarak tüketicilere nasıl yansıyacağı’’ değerlendirmesinde bulundu.

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