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Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı! Hemen numune alındı…

10.01.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesindeki petrol heyecanı bu yıl gelen haberlerle yeniden gündeme geldi. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek. Tarla sahibi Hilmi Yılmaz ise su kuyusundan petrol benzeri sıvı çıkması ile ilgili büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek 'Su bekliyorduk biz' dedi.

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı! Hemen numune alındı…

Manisa’nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Tarlasında su arayan bir çiftçi sondaj çalışması sırasında ham petrole benzeyen siyah bir sıvı ile karşılaştı. Emin olmak için tutuşturduğu o sıvı alev aldı ve zeytin ağaçlarını tutuşturdu. Geçtiğimiz yıl bir zeytinlikte su sondajı sırasında yaşanan bu olayın bir benzeri bu sene de yaşandı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Salihli'de çalışmalar sürerken, geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı yerden yine benzer bir ihbar geldi.

Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı. 208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu.

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10 YILLIK KUYUSUNU AKTİF HALE GETİRMEK İSTEDİ AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Bağını sulamak için 10 yıllık kuyusunu tekrar aktif hale getirdi ama sonuç değişmedi. Hilmi Yılmaz’ın bağındaki kuyudan bu kez 208 metreden yine bu petrol benzeri sıvı çıktı.

Hilmi Yılmaz ise açıklamasında “Tekrar pompa vurduk işte biraz daha sulamaya yardımcı olsun diye pompayı vurunca bir açtık ki siyah sıvı duruyor aynı yine. Ne yapalım ne yapalım diye düşündük ama yine de kullanacağız ama biz yağ çıkınca rahatsız olduk aslında biz su bekliyoruz. Su bekliyorduk biz petrol istemiyorduk o anda yani sulamak için” ifadelerini kullandı.

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Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirilirken aynı bölgeden geçtiğimiz yıl yapılan sondaj çalışmalarından da benzer sıvının çıktığı öğrenildi.

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Manisa Salihli Petrol kuyu

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