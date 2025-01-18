Şam'a ilk sefer 23 Ocak'ta yapılacak! Detaylar belli oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin bitmesi ile Suriye'de yeni bir düzenin inşaası sürüyor. Ekonomiden şehirleşmeye kadar birçok alanda yeni projelerin sürdüğü Suriye'de Türkiye'de desteğini iletmeye devam ediyor.

Konya'da yapılan çevreyolunun ikinci kısmının açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'ye yönelik projeler hakkında bilgi vermiş aynı zamanda yıllar sonra gerçekleştirilecek ilk uçuşun tarihini de hatırlatmıştı.

Uraloğlu, Şam Uluslararası Havalimanı'na 23 Ocak tarihinde THY tarafından ilk uçuşun yapılacağını kaydetmişti.

THY'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ilk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla yapılacak.

HAFTADA 3 GÜN SEFER DÜZENLENECEK

İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.