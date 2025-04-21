Samoa'nın para birimi nedir? Samoa'nın para biriminin kodu ve sembolü

Samoa Devleti, Samoa adalarında yer alır. Bu adaların zaman dilimine göre ise Amerika’dan sonra yeni yıla giren ülkelerden biridir. Trafiğin soldan aktığı ülkede Apia başkent olarak kabul edilmiştir. Apia kenti aynı zamanda ülkenin en büyük kenti olma özelliğine de sahiptir. Ülkenin resmi dili ise Samoaca olarak belirlenmiştir.

Samoa'nın para birimi nedir?

Ağırlıklı olarak Samoalıların yaşam sürdüğü ülkede hükümet 1 Ocak 1962 tarihinde ilan edilmiştir. Ülkenin 2020 yılında yapılan sayımına göre nüfusu yaklaşık olarak 202.506 civarındadır. Para biriminin Samoa talası olduğu ülkenin yüzölçümü 2.944 kilometrekaredir. Sahil şeridi 403 metredir, en yüksek noktası ise Mauga Silsili’dir ve yüksekliği 1.857 metredir.

Ticaret açısından zorluk yaşanması nedeniyle Samoa devleti uluslararası tarih değiştirme çizgisinin diğer tarafına geçme kararı almıştır. Bu nedenle de dünyada güneşi en son gören ülke Samoada 31 Aralık 2011 tarihinde bu değişim gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ticari ilişkilerde yaşanan saat farkı nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesi hedeflenmiştir.

Tropikal iklime sahip olan ülkede arazi kapısı volkanik özellikli, kayalıklıdır. İç kısımlarda ise dağlar yer almaktadır. Deniz seviyesi açısından en alçak noktası ise Pasifik Okyanusu’na 0 metredir.

Samoa'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217 (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) devletlerin kullandığı para birimlerine üç haneli kısaltmalar vererek para birimlerinin kodlarını düzenler. Para birimi kodları uluslararası para işlemlerinde bazı ülkelerin döviz bürolarında kabule dilmektedir. Her devletin kullandığı para biriminin üç haneli bir kısaltma kodu bulunur.

Samoa’nın para birimi Samoa Talası'dır. Samoa Talası'nın uluslararası ISO 4217 para birimi kodu WST olarak belirlenmiştir. Samoa Talası'nın sembolü ise T harfidir. Bir Samoa talası 100 senes alt para birimine bölünmektedir. Bu paralar Samoa Merkez Bankası tarafından denetlenmektedir.