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Samsun çevresinden toplayıp uçakla Arap ülkelerine sokacaklardı... Tam 100 bin dolardan alıcı bulmayı beklerken polis onları buldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.12.2024 15:24
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İstanbul Havalimanı'nda polisin şüpheli bir aracı durdurmasıyla yırtıcı kuş kaçakçıları ortaya çıktı! Dünyanın en hızlı yırtıcı kuşları olarak bilinen 10 gökdoğanı, sahte pasaportlarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirildi. Gökdoğanlar, 100 bin dolara Arap ülkelerine satılmak üzere kaçakçılar tarafından İstanbul’a getirilmiş.

Samsun çevresinden toplayıp uçakla Arap ülkelerine sokacaklardı... Tam 100 bin dolardan alıcı bulmayı beklerken polis onları buldu!

İstanbul Havalimanı'nda, kaçakçılık operasyonu sırasında, dünyanın en hızlı yırtıcı kuşu olarak bilinen 10 gökdoğanı yurt dışına çıkarmak isteyen şüpheliler yakalandı.

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İstanbul Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, şüpheli kişilerin, gökdoğan kuşlarını sahte pasaportlarla yurt dışına çıkarmayı planladığı ortaya çıktı.

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AHŞAP KAFES ŞÜPHE ÇEKTİ

Polis, İstanbul Havalimanı'nda araçla seyahat eden şüpheli kişilerden birini, elinde taşıdığı ahşap kafeste taşıdığı kuşlardan şüphelenerek durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda, kafeste dünyanın en hızlı yırtıcı kuşu olarak bilinen 10 gökdoğan bulundu. Bu kuşlar, literatürde 'Falco Peregrinus' olarak bilinirken, halk arasında gökdoğan olarak tanınmaktadır. Kuşların her biri yaklaşık 390 km hıza ulaşabiliyor ve yırtıcı doğaları ile dikkat çekiyor.

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ARAP ÜLKELERE KAÇIRIP 100 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Yapılan araştırmalarda, kaçakçılık yapan kişilerin, bu nadir ve değerli kuşları Samsun ve çevresinden temin ettikleri ve Arap ülkelerine, her birini 100 bin dolara satmayı planladıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında, "kaçakçılık" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Yakalanan gökdoğanlar, sağlıklı bir şekilde koruma altına alınarak, doğa koruma ve milli parklar görevlilerine teslim edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuş dolar havalimanı arap Gökdoğan
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