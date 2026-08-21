Samsun'da fındıkta 115 bin ton rekolte bekleniyor

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde fındık hasat şenliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, fındığın Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için önemli ve stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Fındığı "yeşil altın" olarak nitelendiren Yılmaz, "Şu an Türkiye genelinde 450 bin civarında üreticimiz bahçelerinde fındık hasadı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca uğraştılar, her türlü bakımını yaptılar, masraf ettiler. Bugün artık ettikleri masrafın, yaptıkları bakımın karşılığını aldıkları gün, hasat günü. Hasadı burada başlattık. İl genelinde de bu hasat çalışmaları devam ediyor. Samsun'da 125 bin hektar fındık alanı var. Özellikle bu fındık alanının yüzde 90'ı doğu ilçelerimizdeki 5 ilçemizde bulunuyor." dedi.

Yılmaz, rekoltenin bu yıl iyi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Üretimimiz de bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene özellikle yüksek kesimlerde biraz sıkıntılar olmuştu, don zararı oluşmuştu. Bu sene rekoltemiz geçen senenin de üzerinde. Yaklaşık 115 bin ton civarında fındık bekliyoruz. Üreticilerimiz şu an büyük bir heyecanla bahçelerinde hasat işlemini gerçekleştiriyorlar. Ben bu hasat sezonunun hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilerin her zaman yanında olduğunu belirten Yılmaz, hasat işçiliğinin fındık üretimindeki önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu maliyeti düşürmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yılmaz, "Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 151 üreticimiz bu destekten yararlandı. Bu yıl da 97 üreticimiz müracaat yaptı ve dosyalarını oluşturduk, Bakanlığımıza gönderdik. Bu üreticilerimize de desteğimiz olacak. Bundan sonraki süreçte de üreticilerimizin maliyetini düşürmeye, verimlerini ve gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise ilçelerinde ilk kez fındık hasat şenliği düzenlediklerini belirterek "Bu sene bizde de rekolte yüksek görünüyor. İlçemizdeki en önemli tarım ürünümüz fındık. İnşallah bu yıl üreticimiz verdiği emeğin karşılığını alır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fındık bahçesinde hasat yapıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır