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Samsun'da fiyatını görenler akın etti! Tezgahlar doldu taştı

Samsun'da palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti. Sezon başında 300 gramı 150 TL olan palamutun kiloluk fiyatı 90 TL'ye kadar gerilerken, vatandaşlar hem sofralık hem de kışlık stok için tezgahlara akın etti.

Samsun'da fiyatını görenler akın etti! Tezgahlar doldu taştı

Samsun'da palamut fiyatlarında yaşanan sert düşüş, balık tezgahlarında hareketliliği artırdı. Kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar gerilerken, uygun fiyattan balık almak isteyen vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Talebin yükselmesiyle birlikte balıkçı esnafının da mesaisi arttı.

Karadeniz'de devam eden palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı. Sezonun başlangıcında 300 gramlık palamutun tanesi 150 TL'den satılırken, aradan geçen sürede fiyatlar önemli ölçüde geriledi. Şimdilerde kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar düşmüş durumda. Vatandaşların bir bölümü günlük tüketim için alışveriş yaparken, bazıları ise kış aylarında tüketmek üzere palamut stoklamayı tercih ediyor.

Samsun da fiyatını görenler akın etti! Tezgahlar doldu taştı 1

PALAMUDUN FİYATI 90 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Balık satıcısı Onurcan Köse, fiyatlardaki düşüşün temel nedeninin palamutun bol miktarda bulunması olduğunu söyledi. Köse, yoğun talebe ilişkin değerlendirmesinde, "İlginin çok olmasının sebebi palamudun bol olması. Palamut şu anda bedava. 1 Eylül'de 300 gram palamudun tanesi 150 TL'ydi. Şu anda ise kiloluk palamutların tanesi 90 TL. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz" dedi.

Köse, uygun fiyatın vatandaşların ilgisini ciddi şekilde artırdığını belirtirken, tezgahlardaki yoğunluğun zaman zaman işlerin yürütülmesini de zorlaştırdığını ifade etti.

Samsun da fiyatını görenler akın etti! Tezgahlar doldu taştı 2

BALIK TEZGAHLARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Yoğunluk nedeniyle özellikle balığın temizlenmesi sırasında zaman zaman karışıklık yaşandığını anlatan Köse, "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor" diye konuştu.

Balıkçı esnafı, palamutun yanı sıra diğer balık çeşitlerindeki fiyatları da paylaştı. Buna göre mezgit 200 TL, barbun ve istavrit 150 TL, çinakop 250 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura ise 450 TL'den satılıyor.

Samsun da fiyatını görenler akın etti! Tezgahlar doldu taştı 3

"BALIK KİLOSU MAZOTUN LİTRESİNDEN UCUZ"

Köse, mevcut fiyat seviyelerinin daha fazla gerilemesini beklemediğini belirterek, "Mezgit 200 TL, barbun ve istavrit 150 TL, çinakop 250 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura ise 450 TL'den satılıyor. Fiyatlar bu seviyenin altına düşmez. Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların balık fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri de farklılık gösterdi. Bazı vatandaşlar balık fiyatlarını diğer et ürünleriyle karşılaştırıldığında uygun bulurken, bazıları ise Karadeniz'de balık fiyatlarının daha da aşağı çekilmesi gerektiğini savundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Samsun balık sezonu balıkçılık
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