Samsun'un Havza ilçesinde 90 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Havza'da 190 bin dekar alanda buğday üretimi gerçekleştiriliyor. Hasadını tamamlayan çiftçiler, ürünü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına alım yapan firma ile Havza Buğday Pazarı'ndaki esnafa teslim ediyor.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA muhabirine, dekarda ortalama 500 kilogram verim alınan ilçede yaklaşık 90 bin ton buğday rekoltesi beklediklerini söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini TMO ve esnafa teslim etmeye başladığını belirten Genç, "Burada 20 ton olan kapasitenin büyük kısmı doldu. Talebimiz doğrultusunda firmanın 8 bin tonluk arpa depoları boşaltılarak Havza'da TMO adına alım yapılmak üzere tahsis edildi. Ürünün değerinde satılması için TMO'nun alım yapması çok önemli. Milletvekillerimiz Sayın Mehmet Muş ve Ersan Aksu olmak üzere emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Genç, ürününü TMO'ya teslim etmek isteyenlerin mutlaka randevu almaları gerektiğini vurgulayarak, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bugünlerde hasat sırasında da yangın riskine karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır