FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Samsun'un Havza ilçesinde 90 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Samsun'un Havza ilçesinde süren buğday hasadında 90 bin ton rekolte öngörülüyor.

Samsun'un Havza ilçesinde 90 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Havza'da 190 bin dekar alanda buğday üretimi gerçekleştiriliyor. Hasadını tamamlayan çiftçiler, ürünü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına alım yapan firma ile Havza Buğday Pazarı'ndaki esnafa teslim ediyor.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA muhabirine, dekarda ortalama 500 kilogram verim alınan ilçede yaklaşık 90 bin ton buğday rekoltesi beklediklerini söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini TMO ve esnafa teslim etmeye başladığını belirten Genç, "Burada 20 ton olan kapasitenin büyük kısmı doldu. Talebimiz doğrultusunda firmanın 8 bin tonluk arpa depoları boşaltılarak Havza'da TMO adına alım yapılmak üzere tahsis edildi. Ürünün değerinde satılması için TMO'nun alım yapması çok önemli. Milletvekillerimiz Sayın Mehmet Muş ve Ersan Aksu olmak üzere emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Genç, ürününü TMO'ya teslim etmek isteyenlerin mutlaka randevu almaları gerektiğini vurgulayarak, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bugünlerde hasat sırasında da yangın riskine karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
buğday Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Aziz Yıldırım'dan kongrede olay sözler! "612 milyon Euro borç bıraktıysam şerefsizim!"

Aziz Yıldırım: "Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!"

Aziz Yıldırım: "Ne devlet dinlerim ne polis dinlerim!"

Milli muharip uçak KAAN için tarihi imza!

Milli muharip uçak KAAN için tarihi imza!

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

Kira ücreti ile kıyasıya yarışıyordu! Bakan Kurum'dan beklenen hamle geldi

Kira ücreti ile kıyasıya yarışıyordu! Bakan Kurum'dan beklenen hamle geldi

33 günlük maaşı 90 bin TL!

33 günlük maaşı 90 bin TL!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.