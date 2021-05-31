Samsun'da küçük balıkçıya ağ desteği

10 metre altı geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bölgelerarası ve bölge içi farklılıkları gidermek ve denizlerin emektarlarına destek olmak amacıyla Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürlüğü kaynakları kullanılarak balıkçıların en önemli giderlerinden olan ’Uzatma Ağ Alımı Projesi’ uygulandı.

Uygulanan proje kapsamında Samsun’un Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Canik ve Terme ilçelerinden 5 adet su ürünleri kooperatifinden 10’ar kişi olmak üzere toplam 50 kıyı balıkçı 2 boy (200) metre ’uzatma ağı alımı’ gerçekleştirildi.

Samsun’un su ürünleri potansiyelinin yüksek olduğunu, ilde 490 adedi denizlerde 122 adet iç sularda olmak üzere 612 adet çeşitli boy uzunluklarında balıkçı gemisinin olduğunu, bunlardan 158 balıkçı teknesinin gırgır ve orta su trol avcılığı yaptığını ve geri kalan teknelerin ise 12 metrenin altında olduğunu ve geleneksel yöntemlerle kıyı balıkçılığı yaptıklarını ve istihdam ve finansal anlamda Samsun ekonomisine önemli katkılar sunduklarını dile getiren Sağlam, "Görüldüğü üzere deniz tekne flomuzun büyük çoğunluğu (490 teknenin 330 adedi) 12 metrenin altındaki küçük teknelerden oluşmaktadır. Küçük tekneler sayıca fazla olmalarına rağmen avcılık miktarının ancak yüzde 8-10’luk kısmını avlayabilmektedir. Bu durum ise büyük balıkçı ile küçük balıkçı arasında bazı sıkıntılar doğurmaktadır.