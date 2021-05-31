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Samsun'da küçük balıkçıya ağ desteği

31.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 10 metre altı balıkçı teknesi sahibi balıkçılara ağ desteği verildi.

Samsun'da küçük balıkçıya ağ desteği

10 metre altı geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bölgelerarası ve bölge içi farklılıkları gidermek ve denizlerin emektarlarına destek olmak amacıyla Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürlüğü kaynakları kullanılarak balıkçıların en önemli giderlerinden olan ’Uzatma Ağ Alımı Projesi’ uygulandı.
Uygulanan proje kapsamında Samsun’un Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Canik ve Terme ilçelerinden 5 adet su ürünleri kooperatifinden 10’ar kişi olmak üzere toplam 50 kıyı balıkçı 2 boy (200) metre ’uzatma ağı alımı’ gerçekleştirildi.

Samsun’un su ürünleri potansiyelinin yüksek olduğunu, ilde 490 adedi denizlerde 122 adet iç sularda olmak üzere 612 adet çeşitli boy uzunluklarında balıkçı gemisinin olduğunu, bunlardan 158 balıkçı teknesinin gırgır ve orta su trol avcılığı yaptığını ve geri kalan teknelerin ise 12 metrenin altında olduğunu ve geleneksel yöntemlerle kıyı balıkçılığı yaptıklarını ve istihdam ve finansal anlamda Samsun ekonomisine önemli katkılar sunduklarını dile getiren Sağlam, "Görüldüğü üzere deniz tekne flomuzun büyük çoğunluğu (490 teknenin 330 adedi) 12 metrenin altındaki küçük teknelerden oluşmaktadır. Küçük tekneler sayıca fazla olmalarına rağmen avcılık miktarının ancak yüzde 8-10’luk kısmını avlayabilmektedir. Bu durum ise büyük balıkçı ile küçük balıkçı arasında bazı sıkıntılar doğurmaktadır.

Bu sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesi ve özellikle 10 metre altı balıkçı teknesi sahiplerinin çeşitli nedenlerle yırtılan, parçalanan, kırılan, kopan ve yıpranmış ağ ve malzemeyle avcılık yapmaya çalışan balıkçılarımıza destek olunması gerektiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte küçük balıkçıların bazı yıllarda av sezonunun verimli geçmemesi nedeniyle ağlarını yenileyemedikleri mağduriyet yaşadıkları anlaşılmış ve Müdürlüğümüzce yerel imkanlar (Valilik, Yatırım İzleme Koord. Müd) kullanılarak ağ desteği projesi hazırlanmıştır. 2021 yılı için Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Canik ve Terme olmak üzere 5 ilçemizde 50 balıkçımıza ağ alımı gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de proje devam ettirilerek kalan balıkçılarımızın ağları da yıllar itibariyle alınmaya devam edilecektir. Bu projeye destekleri için Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

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Projenin amacının 10 metre altı teknelerde uzatma ağları ile geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların önemli giderlerinden biri olan uzatma balık ağlarına ait tor, kurşun, yüzdürücü gibi uzatma ağında bulunan malzemeleri temin ederek balıkçılığa daha verimli bir şekilde devam etmelerine imkan sağlamak olduğuna da değinen İbrahim Sağlam, "Bakanlığımızca 2018 yılında uygulamaya konulan ve Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi Projesi kapsamında her yıl 10 metre altındaki deniz ve iç su balıkçı teknelerine destekleme ödemesi yapıldı ve bu program kapsamında; 2019 yılında 327 balıkçı teknesi sahibine 324 bin TL, -2020 yılında 395 balıkçı teknesi sahibine 396 bin 750 TL destekleme ödemesi yapıldı, 2021 yılı içerisinde de bu desteklemeler devam edecek" diye konuştu.

Ağ dağıtımı ilk etapta Yakakent ve Alaçam ilçeleri için 25 Mayıs 2021 tarihinde Yakakent ilçesine, ikinci etabı 28 Mayıs 2021 tarihinde Canik ilçesi Balıkçı Barınağı’nda Canik, 19 Mayıs ve Terme ilçelerine 30 balıkçıya uzatma ağı verilerek tamamlandı.

Canik Balıkçı Barınağı’nda yapılan dağıtım programına Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan, Terme İlçe Müdürü Tuncay Demir, Canik İlçe Tarım Müdür Vekili Nedim Akkoyunlu, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, teknik personel ve balıkçılar katıldı.

Kaynak: İHA

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