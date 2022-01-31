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Samsung mu, Apple mı? Akıllı telefon satışlarında 4 yıl sonra ilk kez

31.01.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel akıllı telefon satışları 2017'de 1,56 milyar seviyesinin görülmesinden bu yana ilk kez yükseldi. Samsung, 2021 yılında da dünyanın en çok satış yapan akıllı telefon üreticisi ünvanını korurken, satışlarını en çok artıran marka ise Xiaomi oldu.

Samsung mu, Apple mı? Akıllı telefon satışlarında 4 yıl sonra ilk kez

2018-2020 döneminde her yıl azalan küresel akıllı telefon satışları 2021 yılında ise yüzde 4 artarak 1,39 milyar oldu. Çin'de akıllı telefon satışları ise 2021 yılında yüzde 2 azaldı.

Samsung, 2021 yılında da dünyanın en çok satış yapan akıllı telefon üreticisi ünvanını korudu. Şirket, 2021 yılında yüzde 6 artışla 271 milyon cihaz sattı. Apple ise 2021'de satışlarını yüzde 18 artırarak 237,9 milyon adede çıkardı.

2021 yılında satışlarını en çok artıran marka ise yüzde 31 ile Xiaomi oldu. Şirket 2021'de 190 milyon cihaz sattı.

Oppo'nun 143,2 milyon cihaz sattığı 2021'de Vivo da 131,3 milyon adetlik satış gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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