Sanal POS nedir, nasıl alınır?

Günümüzde neredeyse tüm alışverişler ve birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Sadece satın alma işlemi değil, ürün ya da hizmet satışı işlemleri ve ödeme alma gibi birçok farklı işlem de sanal dünyada gerçekleştirilebilmektedir.

İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret firmaları ya da çeşitli markaların internet mağazaları tahsilat için de satış gibi yine interneti kullanmaktadır. Özellikle kredi kartı internet ortamında en sık kullanılan ödeme şekli haline gelmiştir. Tam açılımı "Point Of Sale" olan POS cihazları, kelime anlamında olduğu gibi satış noktası anlamına gelmektedir. Bir süredir kullanılan Sanal POS’lar ise günümüzde daha popüler bir ödeme türü olarak tercih edilmektedir.

Sanal POS nedir?

E-ticaret ödemesi, alım satım işlemlerinin yapıldığı gibi internet üzerinden yapılmaktadır. Fiziksel alışveriş işlemlerinde POS cihazlarının yerini sanal POS’lar almıştır. Firmaların tahsilatlarını internet üzerinden güvenli bir biçimde yapabilmeleri ya da müşterilerin kişiler verilerinin gizliliklerini koruyarak alışveriş yapabilmeleri için sanal POS’lar kullanılmaktadır.

En basit tanımı ile iş yerlerinin kredi kartları aracılığı ile tahsilat yapabilmelerini sağlayan bir yazılım olan Sanal POS, kredi kartı bilgilerinin firmanın sitesindeki ya da uygulamasındaki forma girmesi ile kullanıma başlar. Yazılım provizyonu almak için bir sonraki adımda bu bilgiler internet aracılığı ile yetkili bankaya ulaştırılır ve banka provizyon verir. Provizyon, kredi kartı ile yapılan alışverişler için bir onay sürecidir. Finans kurumları tarafından uygulanan bir ön denetleme sistemi olan provizyon bütün ödeme işlemlerinin de güvenli bir biçimde yapılabilmesini sağlamaktadır.

Sanal POS nasıl alınır?

Popüler bir online ödeme sistemi olan Sanal POS, e-ticaret siteleri ve internet mağazalarının en sık kullandıkları ödeme sistemidir. Bu yazılımın amacı provizyonun en hızlı ve en güvenli şekilde alınabilmesini de sağlar. İnternet üzerinden verilen bilgilerin diğer kişilerin eline geçmesini önlemek de Sanal POS sistemi ile mümkün olabilmektedir.

Sanal POS sistemi ve yazılımları SSL şifreleme tekniğine uyumlu olarak çalışmaktadır. Banka da siteden alışveriş yapan kişilerin gerçekleştirdiği provizyonu alınmış olan işlemlerin alışveriş tutarlarını kredi kartı limitlerinden düşerek üye olan işyerinin banka hesabına geçebilmesini de sağlamaktadır. Birçok avantajı bulunan Sanal POS, kullanıcılarına şu imkanları sağlamaktadır:

  • Yedi gün yirmi dört saat aralıksız olarak tahsilat yapılabilir.
  • Tahsilatlar en hızlı ve en güvenli şekilde yapılır.
  • Firmaların internet üzerinden açmış oldukları mağazaların yalnızca bilgi amaçlı değil satış odaklı olarak çalışabilmelerini de sağlar.
  • Sanal Pos ödeme sistemi ile firmalara, yapılan işlemler ile ilgili ayrıntılı raporlar sunulur. (Satış istatistikleri, siparişler, işlem incelemeleri, ödeme detayları gibi)

Sanal POS imkanlarından yararlanabilme için firmanın uygulamasının ya da internet sitesinin erişebilir olması gerekir. Ayrıca firma sanal mağazasında güvenli bir alışveriş ortamını sağlayabilmek adına yetkili kuruluşlardan sertifika almak zorundadır. Bu durum da satın alma işlemi yapacak olan kişilerin güvenliğini sağlamaktadır.

