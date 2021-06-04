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Sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verilecek? Sanatçılara ve müzisyenlere ne zaman destek verilecek?

04.06.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sanatçılara önemli bir müjde geldi. Sanatçılara pandemi yardımı olarak önemli miktarda bir destek ödeneceği açıklandı. Söz konusu destekten binlerce sanatçı ve tiyatrocu yararlanabilecek. Peki sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verilecek? Sanatçılara ve müzisyenlere ne zaman destek verilecek? İşte yanıtı...

Sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verilecek? Sanatçılara ve müzisyenlere ne zaman destek verilecek?

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecinde sıkıntı yaşamış olan sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verileceği vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Önceki gün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sanatçılara yardım konusunda önemli bir müjde geldi. Sanatçılara önemli miktarda bir destek sağlanacağı açıklandı. Peki sanatçılara, müzisyenlere ve tiyatroculara ne kadar destek verilecek?

SANATÇILARA, MÜZİSYENLERE VE TİYATROCULARA NE KADAR DESTEK VERİLECEK? SANATÇILARA VE MÜZİSYENLERE NE ZAMAN DESTEK VERİLECEK?

Önceki gün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin gerçekleştirmiş olduğu MKYK toplantısının sonrasında bazı açıklamalarda bulundu. Çelik'in yaptığı açıklamalara göre sanatçılara pandemi yardımı verilecek. Desteklerden binlerce sanatçı faydalanabilecek.

Çelik, yapmış olduğu açıklamada müzisyenlerin seslerini duyduklarını ve onlara yapılacak olan desteğin miktarını açıkladı. Çelik, "31 bin sanatçıya 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek" şeklinde konuştu. Aynı zamanda "Müzik Susmasın" projesine son hız devam edildiğini de aktardı.

Çelik, MKYK toplantısının sonrasında "Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz - 20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak." şeklinde konuştu.

Yapılmış olan yeni açıklamalara göre toplamda 31 bin müzisyene, toplam 250 milyon TL'lik bir destek paketi sunulmuş olacak. Tiyatrolara da 1 Temmuz 2021 ve 20 Eylül 2021 tarihleri arasında 25 milyon TL'lik turne desteği sağlanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
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