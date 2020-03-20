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Sanayi Bakanı duyurdu! 9 kolonya üreticisinden fiyat anlaşması

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Sanayi Bakanı duyurdu! 9 kolonya üreticisinden fiyat anlaşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kolonya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Güzel bir hareket
hükmetin yaptıgı bu işe bakarmısınız kolonyacılarla antlaşmamı yapılır Allah aşkına uğraştığımız şeye bakın
ne kadar
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