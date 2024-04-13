Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora koştu

Sanayi sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif rol üstlenmeye devam ediyor. Ana pazarların yanında alternatif pazarlardan gelen güçlü taleple sanayi bünyesindeki sektörler ihracat rekoru kırmayı sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 1,2 artışla 44,8 milyar dolara çıktı. Sanayi ihracatında bazı alt sektörlerde rekor kırıldığı görüldü. Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 70,3 oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 9 MİLYAR DOLARI AŞTI

Otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde 9,1 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 8 milyar 19 milyon dolar, makine ve aksamları sektörü 2,8 milyar dolar, iklimlendirme sanayisi 1,8 milyar dolar, gemi, yat ve hizmetleri sektörü 452,2 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

Yılın ilk çeyreğinde ihracat artışı, otomotiv endüstrisinde yüzde 6,1, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 7,7, gemi, yat ve hizmetlerinde yüzde 153,9, makine ve aksamlarında yüzde 0,9, iklimlendirme sanayisinde yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında Avrupa ülkeleri öne çıktı. Yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya otomotiv endüstrisi 1,3 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayisi 190,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen 633 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri sektörü 85,7 milyon dolarlık ürün sattı. Makine ve aksamları sektörü ise Rusya Federasyonu'na 302,2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İller özelinde bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde 2,4 milyar dolarla Kocaeli, kimyevi maddeler ve mamullerinde 4,4 milyar dolar, makine ve aksamlarında 908,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayisinde 708 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetlerinde 214,9 milyon dolarla İstanbul öne çıktı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





