Sanayi doğal gazına yüzde 20 zam

BOTAŞ, 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak doğal gaz tarifesini internet sitesinden yayınladı.

SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞAL GAZA YÜZDE 20 ZAM

Buna göre, artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğal gaza yüzde 20 zam geldi. Diğer yandan elektrik santrallerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarına da aynı oranda zam uygulanacağı duyuruldu.

KONUTLARDA KULLANILAN DOĞAL GAZDA DEĞİŞİKLİK YOK

Konutlarda kullanılan doğal gaza ise zam yapılmadığı belirtildi.

BOTAŞ tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülkemizdeki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre Avrupa'nın en düşük fiyatlı doğal gazı kullanılmaktadır.

Bununla birlikte 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir.

Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

01 Aralık 2021 tarihi itibari ile gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde %20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine de yüzde %20 oranında artış yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



