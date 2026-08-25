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Sanayi kollarında ihracat katkı oranında inşaat seramikleri sektörü ilk sırada yer aldı

İnşaat seramikleri sektörü, 2026’nın ilk yarısında 9,05 puanlık ihracat katkı oranıyla sanayi sektörleri arasında zirvede yer aldı.

Sanayi kollarında ihracat katkı oranında inşaat seramikleri sektörü ilk sırada yer aldı

İnşaat seramikleri sektörü, 2026 yılının ilk yarısında 9,05 puanlık ihracat katkı oranına ulaşarak sanayi sektörleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Türkiye Seramik Federasyonunun öncülüğünde ekonomistler tarafından her yıl hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi’nin 2026 yılı ilk yarı sonuçları açıklandı. Endeks, Türkiye’nin ihracat performansını ve sanayi sektörlerinin ekonomiye sağladığı “net katkı”yı ölçüyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER İHRACATI ETKİLEDİ

2026’nın ilk yarısında küresel ekonomideki belirsizlikler ile sıkılaşma politikalarının etkisi sürdü. Türkiye’nin ihracat performansı yılın ilk çeyreğinde yavaşlarken, ikinci çeyrekte bölgesel savaşların Uzak Doğu tedarik zincirlerinde yol açtığı ulaşım problemleri ve yükselen navlun maliyetleri etkili oldu. Avrupa pazarındaki talebin kısmen Türkiye’ye yönelmesiyle ihracatta toparlanma görüldü.

İç talepteki dengelenme ve finansmana erişim şartları da reel sektör açısından belirleyici olmaya devam etti. 2025’in son çeyreğinde 0,84 puan olan Türkiye İhracat Katkı Endeksi, 2026’nın ilk çeyreğinde 0,81 puana gerilerken ikinci çeyrekte 0,89 puana çıktı.

İnşaat seramikleri, ilk yarı sonunda 9,05 puanla en yüksek ihracat katkı oranına sahip sektör oldu. İlk çeyrekte 7,76 puan seviyesinde bulunan sektörün katkı oranı ikinci çeyrekte 9,05’e yükseldi. Bu artışta ithalatın sınırlı seyri ve ikinci çeyrekteki ihracat yükselişi etkili oldu. Sektörün net ihracat katkısı 2025’in ilk yarısında 404 milyon dolar olurken, 2026’nın aynı döneminde 346 milyon dolar olarak kaydedildi.

13 SEKTÖRDE İHRACAT KATKISI POZİTİF

2026’nın ilk yarısında toplam 20 sanayi kolunun 13’ünde ihracat katkı oranı pozitif gerçekleşti. İnşaat seramiklerini 3,76 puanla giyim eşyaları ve 3,51 puanla mobilya sektörü takip etti.

Yılın ilk yarısında en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektör motorlu kara taşıtları sanayisi olurken, bu sektörün ikinci çeyrekteki ihracat katkı oranı 1,14 olarak ölçüldü. Buna karşılık 7 sanayi kolunda katkı oranı negatif kaldı. En yüksek negatif oran ise eksi 0,16 puanla elektronik ve bilgisayar sanayisinde görüldü.

Sanayi kollarında ihracat katkı oranında inşaat seramikleri sektörü ilk sırada yer aldı 1

SERAMİK İHRACATI 392 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Türkiye imalat sanayisinin ihracatı bu dönemde 127,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış pazarlardaki belirsizlikler ve başta Avrupa olmak üzere temel ihracat pazarlarındaki zayıf talep, ihracat üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

İnşaat seramiklerinin ihracatı ise yılın ilk yarısında yüzde 15,2 azaldı. 2025’in ilk yarısında 462,6 milyon dolar olan ihracat, 2026’nın ilk yarısında 392 milyon dolara geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde, seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde değer bazında yüzde 17,9 düşerek 133,9 milyon dolara indi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı da aynı dönemde yüzde 17,5 azalarak 48 milyon dolar oldu.

Miktar bazındaki gerilemeye rağmen seramik ürünlerinde birim fiyatların yükseliş eğilimi dikkat çekti. Son üç yıldır uygulanan dezenflasyon politikası ve kontrollü kur hareketi, ihraç ürünlerinin döviz cinsinden fiyatlarını artırarak fiyat rekabetinde dezavantaj oluşturdu. 2026’nın ilk çeyreğinde seramik sağlık gereçlerinin ihracat birim fiyatı ortalama 2,24 dolar/kg’a, seramik kaplama malzemelerinin ihracat birim fiyatı ise 43 sent/kg seviyesine yükseldi.

“LİDER KONUMUMUZU BİR KEZ DAHA KANITLADI”

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeki İlter Yurtbay, endekse ilişkin değerlendirmesinde küresel ekonomik belirsizliklerin, sıkılaşma politikalarının ve artan birim fiyatların oluşturduğu rekabet dezavantajının ihracat hacmi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü belirtti.

Yurtbay, buna rağmen ikinci çeyrekte tedarik zincirlerinde yaşanan kaymalarla birlikte toparlanma ivmesi yakaladıklarını ifade ederek, 9,05 puanlık ihracat katkı oranının inşaat seramikleri sektörünün ülke ekonomisine sağladığı net katkıyı ve lider konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Seramik İhracat İnşaat sanayi
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