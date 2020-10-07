FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Sanayi sektörü, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak eylülde hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydederken, toplamda 12,3 milyar dolarla yılın en yüksek dış satım hacmini yakaladı.

Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünya çapında uluslararası ticaret kayda değer bir şekilde zarar görürken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Bu durum, sektörün ihracatının son 12 aylık dönemde ve yılın 9 ayında düşüş kaydetmesine neden oldu.

Buna karşın normalleşme yolunda yapılan hamleler ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde eylül ayında sanayi sektöründe çarkların yeniden dönmeye başladığı görüldü. Bu gelişmelerle sanayi sektörünün ihracatı, eylülde hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 30,5 arttı. Söz konusu artış oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti. Sektör eylülde 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu.

Sanayi ihracatı, Kovid-19'un yayılımının engellenmesi amacıyla tedbirlerin sıkılaştırıldığı nisan ayında 6 milyar 227,5 milyon dolarla Mayıs 2009'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Bu dönemden sonra yükselişe geçen sektörün ihracatı, mayısta 7 milyar 103,8 milyon dolar, haziranda 10 milyar 218,9 milyon dolar ve temmuzda 11 milyar 476,8 milyon dolar olmuştu.

Küresel düzeyde vaka sayılarındaki artışın ekonomileri endişeye sevk etmesiyle ağustos ayında 9 milyar 410,9 milyon dolara inen sanayi ihracatı, eylülde ise toparlanma yolunda önemli bir sinyal vererek 12,3 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

SANAYİDE 16 ALT SEKTÖRÜN TAMAMI İHRACATINI ARTIRDI

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörün tamamında ihracatın eylülde bir önceki aya göre artması dikkati çekti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Otomotiv sektörünün ihracatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 68,6 artarken, bunu yüzde 68,1'le mücevher, yüzde 58,7'yle savunma ve havacılık, yüzde 37,1'le diğer sanayi ürünleri, yüzde 33,6'yla deri ve deri mamulleri, yüzde 33,2'yle gemi ve yat, yüzde yüzde 31,6'yla halı, yüzde 25,4'le çelik sektörü, yüzde 24,7'yle elektrik-elektronik, yüzde 22,8'le iklimlendirme sanayi, yüzde 21,6'yla demir ve demir dışı metaller, yüzde 21'le tekstil ve ham maddeleri, yüzde 20,4'le makine ve aksamları, yüzde 18,8'le kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 16,3'le hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8'le çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri izledi.

Öte yandan otomotiv endüstrisi eylülde 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracata imza atarak sanayi sektörünün toplam dış satımının 5'te 1'ini sırtladı.

Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin ardından sanayi sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektör 1 milyar 797,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Hazır giyim ve konfeksiyonu; 1 milyar 633,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 101,7 milyon dolarla çelik ve 1 milyar 63,8 milyon dolarla da elektrik elektronik takip etti. Böylece sanayinin 5 alt sektöründe ihracat 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Eylülde en çok o kazandırdıEylülde en çok o kazandırdı
Dolar yeni aya düşüşle başladı!Dolar yeni aya düşüşle başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Altın fiyatları yükselişe geçti!
Altın fiyatları yükselişe geçti!
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
Altın aniden düşmeye başladı!
Altın aniden düşmeye başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evleneceklere müjde! Evlenme ödeneği nedir? Evlenme ödeneğinin şartları nelerdir?
İşte evlenme ödeneğinin detayları...
Eylülde en fazla reel getiri dolarda oldu
Eylülde en çok o kazandırdı
Bakan Selçuk açıkladı! İzolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak
Bakan Selçuk duyurdu: Onlarda iş göremezlik ödeneği alacaklar
Tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı
Tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı
Benzin ve motorine zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
İhracatçılara hususi pasaport süresi 2 yıldan 4 yılda çıkarıldı
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.