Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünya çapında uluslararası ticaret kayda değer bir şekilde zarar görürken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Bu durum, sektörün ihracatının son 12 aylık dönemde ve yılın 9 ayında düşüş kaydetmesine neden oldu.

Buna karşın normalleşme yolunda yapılan hamleler ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde eylül ayında sanayi sektöründe çarkların yeniden dönmeye başladığı görüldü. Bu gelişmelerle sanayi sektörünün ihracatı, eylülde hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 30,5 arttı. Söz konusu artış oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti. Sektör eylülde 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu.