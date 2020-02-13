Sanayi üretim endeksi yüzde 8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verisini paylaştı. Buna göre sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 8,6 artış kaydetti.
Piyasalarda, sanayi üretim endeksinin yüzde 6,7 artması bekleniyordu.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,0 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında aylık %4,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %4,1, inşaat ciro endeksi %2,8, ticaret ciro endeksi %4,1 ve hizmet ciro endeksi %4,2 arttı.
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