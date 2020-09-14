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Sanayi üretim verisi açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı.

Sanayi üretim verisi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, temmuz ayında 119,3 puana yükseldi. Endekste aylık bazda artış yüzde 8,4 olurken yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

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