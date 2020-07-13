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Sanayi üretimi yıllık yüzde 19,9 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

TÜİK Mayıs ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre; Sanayi üretimi yıllık yüzde 19,9 azaldı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 19,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

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