Sanayi ustaları geliştirdi! Elektrik faturalarında yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayacak cihaz

Elazığ’da yaşayan ve kaportacılık işiyle uğraşan Suat Çılgın ve yabancı uyruklu kaporta ustası Salih Luai Hommadi, iş yerlerinde elektrik işlerinin çok olmasından dolayı, işlerini hafifletmek için elektrik cihazı geliştirmeyi düşündü. Bir süre tasarım yapan ustalar, çevresindeki arkadaşlarından da aldıkları bilgilerle tamamen kendi el emekleriyle, demiri demire sürterek elektrik akımı oluşturan cihaz geliştirdi. Kaporta ustaları, iş yelerinde ürettikleri bu elektriği kullanmaya başladı. Cihaz hakkında cihazın içerisinde küçük bir manyetik sistem yerleştirdiklerini, bu sebepten dolayı hem kısa devreyi ortadan kaldırdıklarını hem de elektrik faturalarını en aza düşürdüklerini belirten Suat Çılgın, "Devletimiz bize destek verirse bu cihazın seri üretimini yapabiliriz" dedi.

"KISA DEVREYİ ORTADAN KALDIRDIK, ELEKTRİK FATURALARINI EN AZA DÜŞÜRDÜK"

Geliştirdikleri cihaz hakkında bilgi veren kaporta ustası Suat Çılgın, "Bu proje bizim yanımızda çalışan Salih ustanın bir projesidir. Salih usta benim elimde böyle bir cihaz var dedi bana ama tam olarak geliştiremedim resmi olarak her hangi elektrik çarpması ya da gelen yüksek faturayı düşüremedim gibi birkaç eksiği olduğunu söyledi.

Ben de üniversitede birkaç arkadaş ile bu işlerle uğraşan insanlardan bilgi alarak biraz da cep telefonun elektronik işlerine bakan arkadaşlarımdan bilgi alarak içine küçük bir manyetik sistemi yerleştirerek hem kısa devreyi ortadan kaldırdık hem de gelen yüksek elektrik faturalarını en az düzeye düşürdük. Herhangi bir şekilde vergi kaçakçılığı yok sadece yüzde yüz akımı yüzde 10’a düşürdük ama istediğim cihazı kullanabiliyoruz.

Ben genelde devletimin elektriğini kullanıyorum bu cihazı mecbur kalmadığım sürece kullanmıyorum. İster bataryaya isterseniz de normal elektriğe bu prizi takıp bir manyetik alanla bunu çalıştırdığımız zaman şuradaki kablolarla istediğin demirle temas ettirerek ya da kabloları her hangi bir metala değdirerek içindeki elektrik akımı devam etmektedir. Bu elektrik akımının da ister fişini çekin isterseniz de çekmeyin size bağlı o istediğiniz cihazı çalıştırabilirsiniz.

Bedava elektrik üretiyoruz dediğimizde çok kötü eleştiriler aldık aslında öyle ama biz yine de böyle konuşalım. İlerdeki hedefimiz eğer ki devletimiz bu proje için bize bir destek verirse ya da bunu geliştirmemiz için bize yeterli imkan veya bu işlerle ilgilenen birkaç profesör ile şahısları yönlendirirse bu cihazı biraz daha yabancı uyruklu ustamız ile birlikte geliştirebiliriz. Bunu ister devlet seri üretime geçirsin isterse de yok etsin.

Biz devletimiz ne derse onu yapmaya hazırız. İstedikleri takdirde bu cihazı kaldırıp çöpe de atabiliriz. Cihazı biz sadece kendi işimizde kullanıyoruz. Başka art bir niyet yok kendi amacımız dışında başka bir şey yok. Bu makine bizimle hiç alakası yok yabancı uyruklu insanların bir kısmını çoğu insan kötülüyor bu buluş ise tamamen yabancı uyruklu bir ustaya ait. Ustanın elindeki cihazı biz sadece biraz daha geliştirdik. Bu cihazın ana kaşifi yabancı uyruklu ustadır. Biz kendisine bir Türk vatandaşı olarak ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemize faydalı olan vatandaşların değerlendirilmesini istiyorum" diye konuştu. (İHA)

