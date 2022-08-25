FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sanayi ustaları geliştirdi! Elektrik faturalarında yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayacak cihaz

Sanayi ustaları geliştirdi! Elektrik faturalarında yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayacak cihaz

25.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrasında tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Elazığ’da yaşayan ve kaportacılık yapan Suat Çılgın ve yanında bulunan yabancı uyruklu usta Salih Luai Hommadi, elektrik faturalanda yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayacak cihaz geliştirdi. Kaporta ustası Çılgın, cihazı devletin desteği ile geliştirmek istediklerini kaydetti.

Sanayi ustaları geliştirdi! Elektrik faturalarında yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayacak cihaz

Elazığ’da yaşayan ve kaportacılık işiyle uğraşan Suat Çılgın ve yabancı uyruklu kaporta ustası Salih Luai Hommadi, iş yerlerinde elektrik işlerinin çok olmasından dolayı, işlerini hafifletmek için elektrik cihazı geliştirmeyi düşündü. Bir süre tasarım yapan ustalar, çevresindeki arkadaşlarından da aldıkları bilgilerle tamamen kendi el emekleriyle, demiri demire sürterek elektrik akımı oluşturan cihaz geliştirdi. Kaporta ustaları, iş yelerinde ürettikleri bu elektriği kullanmaya başladı. Cihaz hakkında cihazın içerisinde küçük bir manyetik sistem yerleştirdiklerini, bu sebepten dolayı hem kısa devreyi ortadan kaldırdıklarını hem de elektrik faturalarını en aza düşürdüklerini belirten Suat Çılgın, "Devletimiz bize destek verirse bu cihazın seri üretimini yapabiliriz" dedi.

AW697521_02

"KISA DEVREYİ ORTADAN KALDIRDIK, ELEKTRİK FATURALARINI EN AZA DÜŞÜRDÜK"

Geliştirdikleri cihaz hakkında bilgi veren kaporta ustası Suat Çılgın, "Bu proje bizim yanımızda çalışan Salih ustanın bir projesidir. Salih usta benim elimde böyle bir cihaz var dedi bana ama tam olarak geliştiremedim resmi olarak her hangi elektrik çarpması ya da gelen yüksek faturayı düşüremedim gibi birkaç eksiği olduğunu söyledi.

AW697521_02

Ben de üniversitede birkaç arkadaş ile bu işlerle uğraşan insanlardan bilgi alarak biraz da cep telefonun elektronik işlerine bakan arkadaşlarımdan bilgi alarak içine küçük bir manyetik sistemi yerleştirerek hem kısa devreyi ortadan kaldırdık hem de gelen yüksek elektrik faturalarını en az düzeye düşürdük. Herhangi bir şekilde vergi kaçakçılığı yok sadece yüzde yüz akımı yüzde 10’a düşürdük ama istediğim cihazı kullanabiliyoruz.

AW697521_03

Ben genelde devletimin elektriğini kullanıyorum bu cihazı mecbur kalmadığım sürece kullanmıyorum. İster bataryaya isterseniz de normal elektriğe bu prizi takıp bir manyetik alanla bunu çalıştırdığımız zaman şuradaki kablolarla istediğin demirle temas ettirerek ya da kabloları her hangi bir metala değdirerek içindeki elektrik akımı devam etmektedir. Bu elektrik akımının da ister fişini çekin isterseniz de çekmeyin size bağlı o istediğiniz cihazı çalıştırabilirsiniz.

AW697521_05

Bedava elektrik üretiyoruz dediğimizde çok kötü eleştiriler aldık aslında öyle ama biz yine de böyle konuşalım. İlerdeki hedefimiz eğer ki devletimiz bu proje için bize bir destek verirse ya da bunu geliştirmemiz için bize yeterli imkan veya bu işlerle ilgilenen birkaç profesör ile şahısları yönlendirirse bu cihazı biraz daha yabancı uyruklu ustamız ile birlikte geliştirebiliriz. Bunu ister devlet seri üretime geçirsin isterse de yok etsin.

AW697521_10

Biz devletimiz ne derse onu yapmaya hazırız. İstedikleri takdirde bu cihazı kaldırıp çöpe de atabiliriz. Cihazı biz sadece kendi işimizde kullanıyoruz. Başka art bir niyet yok kendi amacımız dışında başka bir şey yok. Bu makine bizimle hiç alakası yok yabancı uyruklu insanların bir kısmını çoğu insan kötülüyor bu buluş ise tamamen yabancı uyruklu bir ustaya ait. Ustanın elindeki cihazı biz sadece biraz daha geliştirdik. Bu cihazın ana kaşifi yabancı uyruklu ustadır. Biz kendisine bir Türk vatandaşı olarak ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemize faydalı olan vatandaşların değerlendirilmesini istiyorum" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet yerli ve milli kenevir tohumu satacakDevlet yerli ve milli kenevir tohumu satacak
EYT'de formül belli oldu! Kimler nasıl şartlarla emekli olacak?EYT'de formül belli oldu! Kimler nasıl şartlarla emekli olacak?
Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indiBakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi
Anahtar Kelimeler:
elektrik fatura
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

Motorine bir haftada üçüncü zam!

Motorine bir haftada üçüncü zam!

Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

Ucuz Konut Projesi'nde detaylar belli olmaya başladı

Ucuz Konut Projesi'nde detaylar belli olmaya başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Çocuklarına ettiği işkenceler şoke etti! Zorla dışkısını...

Çocuklarına ettiği işkenceler şoke etti! Zorla dışkısını...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.