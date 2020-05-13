Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda konuşuyor.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle;

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.

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