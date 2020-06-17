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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı: Antikor testlerine 13 ilde başlıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı: Antikor testlerine 13 ilde başlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı." dedi.

Varank, "Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor." diye konuştu.

Sanayide antikor testlerine 13 ilde başlanacağını ifade eden Varank, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak." dedi.

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