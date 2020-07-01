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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İmalat PMI endeksi Şubat 2018'den beri en yüksek değerde

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Bakan Varank, üretimin öncü göstergelerinden İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin haziranda 53,9'a yükselerek, Şubat 2018'den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye'nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İmalat PMI endeksi Şubat 2018'den beri en yüksek değerde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Varank, "Üretimin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafikte de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubattan sonra düşüşe geçen endeksin, nisandan itibaren yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haziranda 53,9'a ulaştığı görülüyor.

Ayrıca grafikte, aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerin İmalat PMI değerleri ile Türkiye'nin ulaştığı seviye kıyaslanıyor.

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