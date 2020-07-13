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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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