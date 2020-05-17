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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu! O süre uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren işletmelerin mali denetim raporlarını verme süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu! O süre uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yapılabilmesine yönelik karar alındığı hatırlatıldı. TGB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önünün açıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu verme süresinin değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada, en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa sunulması gereken faaliyet raporlarının teslimi için bir ay ek süre tanındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yine en geç mayıs sonunda vermesi gereken mali denetim raporlarına süre uzatımı imkanı getirdi. Ek süre kararında Hazine ve Maliye Bakanlığının kurumlar vergisi beyanname verme süresini uzatması da dikkate alındı. Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri 2019 yılı faaliyet raporlarını, TGB'lerde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunu 30 Haziran'a kadar elektronik ortamda Bakanlığa gönderebilecek."

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