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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan dev adım! 28 bin 321 kişinin istihdamı sağlanacak

14.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu yatırımların gerçekleşmesiyle 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan dev adım! 28 bin 321 kişinin istihdamı sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

1189 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Buna göre, nisan ayında 1189 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon 258 bin 773 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 440 milyon 934 bin 80 lira olan ve 958 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

11 BİN 543 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon 972 bin 534 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

Fotoğraf: AA

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