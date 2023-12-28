TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın iş gücü piyasası raporu verilerine göre sanayide istihdam kaybı hızlandı. Sanayinin istihdamdaki payı ise son 12 çeyreğin en düşük seviyesine indi. Rapora göre, hizmetler, inşaat ve tarım sektörlerinde istihdam artarken, bir tek sanayide düştü.

TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yayınladığı İş Gücü Piyasası’ndaki Gelişmelerin Makro Analizi raporu, sanayideki istihdam çıkışlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, çeyreklik bazda sektörlerin toplam net ilave istihdama katkıları incelendiğinde, çeyreklik istihdam artışının 278 binini hizmetler, 42 binini inşaat, 30 binini ise tarım sektöründen gelirken, sanayi sektörü istihdamı 226 bin kişi azalışla negatif katkı verdi. Yanı sıra toplam istihdam bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 883 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 12 bin kişi azaldı. Sanayinin toplam istihdamdaki payı ise son 12 çeyreğin en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) “İş Gücü Piyasası’ndaki Gelişmelerin Makro Analizi, 2023 yılı 3. Çeyrek” raporu ile TÜİK’in istihdam verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayi sektöründe yaşanan istihdam kayıpları bu yılın üçüncü çeyreğinde hızlandı. Verilere göre, İşsizlik oranı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 düzeyinde gerçekleşirken, aynı dönemde işgücüne katılım oranı geçen yılki yüzde 53,5 seviyesinde sınırlı bir iyileşme ile yüzde 53,9’a çıktı. Aynı dönemde istihdam oranı ise benzer bir sınırlı iyileşme ile geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 48,1 seviyesinden yüzde 48,9 seviyesine çıktı.

SANAYİNİN İSTİHDAMA KATKISI DÜŞÜYOR

Çeyrekler bazında incelendiğinde, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artıyor. Raporda, istihdam değişimlerinin alt kırılımları ikinci çeyrekle kıyaslandığında, tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde 106 bin kişilik, inşaat faaliyetlerinde 60 bin kişilik, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde da 52 bin kişilik istihdam artışı görülürken, toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinde 129 bin kişilik, imalat faaliyetlerinde ise 57 bin kişilik istihdam azalışı göze çarpıyor.

2023 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak tarım, sanayi ve hizmetler (inşaat dâhil) sektörlerinin toplam istihdam içindeki paylarında da sanayi aleyhinde bir gelişme söz konusu. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin istihdamdaki payı 2023’ün 3’üncü çeyreğinde yüzde 20,8’e inerek pandemi yılı olan 2020’nin 4’üncü çeyreğinden bu yana yani son 12 çeyreğin en düşük seviyesine indi. Bu dönemde tarım sektörünün istihdamdaki payı yüzde 14,8 olurken, hizmetlerin istihdamdaki payı yüzde 64,4’e ulaştı. Burada tarım sektörüne de bir parantez açmak gerekiyor. Zira 2005’in ilk çeyreğinde istihdamdaki payı yüzde 26,4 olarak ölçülen tarım sektörünün katkısı, 2016’dan itibaren yüzde 20’nin altında seyrediyor. Söz konusu pay verinin en dip seviyesi olan ikinci çeyrekteki yüzde 14,7’den sonra üçüncü çeyrekte sınırlı iyileşme ile yüzde 14,8 olarak ölçüldü.







