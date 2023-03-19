Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları!

Sandık görevlisi internette araştırılıyor. Vatandaşlık görevini yerine getirecek olan kişiler 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili için oy kullanacak. Seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler de internette "2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, sandık görevlisi olma şartları...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlisi ücretleri merak ediliyor. 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde başkan ve üyeler 261,00 TL, siyasi parti temsilcileri ise 130.00 TL aldı. Fakat 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık kurulu üyeleri ile sandık başkanına ödenecek ücretler konusunda henüz açıklamada bulunulmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Sandık görevlisi olmak isteyenler ikametgah adresine göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmalıdır. Bilindiği üzere, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabilmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sandık görevlisi olarak görev almak isteyenler için başvurular çoğunlukla seçimden birkaç ay önce açılır.

Bilindiği üzere 2 çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan biri sandık kurulu görevlisidir. Sandık kurulu görevlisi, YSK tarafından devlet memuru olanlardan belirlenir.

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Partilerin sandık görevlieri için başvurular ise YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur.

