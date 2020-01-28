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Saniyeler içinde tasarlanan alarm sistemleri tek tıkla satın alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kullanıcılar 10 saniyede kendilerine en uygun alarm sistemini tasarlayacaklar.

Saniyeler içinde tasarlanan alarm sistemleri tek tıkla satın alınacak

Kullanıcılar 10 saniyede kendilerine en uygun alarm sistemini tasarlayacaklar. Bu yolla güvenlik sitemlerinin kişiselleştirilmesi amaçlanıyor.
Elektronik güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Tepe Güvenlik, daha hızlı, zahmetsiz ve ulaşılabilir güvenlik hizmeti sunmak adına yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Şirket, bu kapsamda, ‘Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al’ isimli uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile tüm kullanıcılar; 10 saniye gibi çok kısa bir süre içerisinde kendilerine en uygun alarm sistemini tasarlayabiliyor. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre; alarm sistemi sahibi olmak isteyen ancak bunun için gerekli olan keşif ziyareti konusunda zaman ayırmakta zorlanan kullanıcılar, akıllı asistan aracılığıyla kurulum yapılacak ev veya iş yerine ilişkin yöneltilen soruları 10 saniyede tamamlayarak “en etkili alarm” sistemini web üzerinden satın alabiliyor.
“Hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, alarm ve kamera görüntüleme sistemleriyle mekanlar ile mekan içerisinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamanın en önemli sorumluluk alanları arasında yer aldığını, bu kapsamda sundukları hizmetleri sürekli geliştirdiklerini vurguladı. Gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyanın önemli bir değişimden geçtiğini belirten Gök, “Her şeye yetişmeye çalışmanın oldukça güç olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz online sistemimiz; kullanıcılarımıza kendi güvenlik keşiflerini hem çok hızlı bir şekilde hem de zahmetsizce yapabilme imkânı sunuyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ‘Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al’ isimli uygulamamızla tüm kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Akıllı asistan tüketiciyi yönlendiriyor
Kişiselleştirilmiş güvenlik hizmetinin getirdiği yeniliklere ve sağladığı kolaylıklara da değinen Gök, “Sunduğumuz kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti sayesinde, tüketiciler kendi güvenlik sistemlerini tasarlayabiliyor. Akıllı asistan vasıtasıyla, bir güvenlik danışmanının yapması gerektiği gibi tüketiciyi yönlendirerek, kullanıcılarımızı evde saatlerce bekletmeden doğru sistemleri tasarlamalarına destek sağlayacağız. Anında siparişi oluşturup, istedikleri zaman da müşterilerimize kurulum hizmetini sunacağız. Bu yenilik ile özellikle büyük şehirlerde keşif ve sipariş için kullanıcıların evde beklemesine, hatta günlerini harcamasına neden olan problemlere de son vermeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı. Sektörünün lider isimleri arasında yer aldıklarını belirten Gök, 80 bini aşan müşteri sayısı ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunduklarını söyledi. Gök, kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri ürettiklerini ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

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