FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira

'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 14:20 | Son Güncelleme

Amasya’da yetiştirilen cennet hurması bu yıl fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Sağlık açısından pek çok faydası olduğu bilinen ve rengi dolayısıyla ‘sarı altın’ adıyla da anılan ürünün kilosu 3 liraya alıcı buluyor. Meyvenin sadece 3 tanesinin ağırlığı 1 kilo geliyor. Bu yıl dalında kalitesine göre kilosu 2 ile 3 liradan alıcı bulan ürünün kurusunun kilosu ise 50 liraya varan fiyatlarda satılıyor.

'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira

Sağlık açısından pek çok faydası olduğu bilinen ve rengi dolayısıyla ‘sarı altın’ adıyla da anılan ürünün kilosu 3 liraya alıcı buluyor. Meyvenin sadece 3 tanesinin ağırlığı 1 kilo geliyor. Bu yıl dalında kalitesine göre kilosu 2 ile 3 liradan alıcı bulan ürünün kurusunun kilosu ise 50 liraya varan fiyatlarda satılıyor.

İl merkezine bağlı Ziyaret beldesinde uzun süredir bu ürünün yetiştiriciliğini ve ticaretini yapan Yılmaz Cengiz, bu yıl düşük rekolte nedeniyle hasat edilirken geçe yıla göre fiyatı 2 kat artan ürünün yaşı ile kurusunun satışının yurdun dört bir yanına gerçekleştirdiğini belirtti.

Beldede faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi olan Süleyman Kayalar da tezgahlarda iplere ya da filelere dizilerek kurutulan ürünün satış değeriyle süresinin artırılması için girişimlerde bulunduklarını, ayrıca yurt dışına pazarlanmasını planladıklarını söyledi.

AW161236_02

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl kent genelinde 51 bin 300 ton hasadı gerçekleştirilen bu meyve üretiminin artırılması için Amasya Valiliği’nin özel çalışmalar yaptığı ürünler arasında yer alıyor.

Amasya’da yetiştirilen cennet hurması bu yıl fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Sağlık açısından pek çok faydası olduğu bilinen ve rengi dolayısıyla ‘sarı altın’ adıyla da anılan ürünün kilosu 3 liraya alıcı buluyor. Meyvenin sadece 3 tanesinin ağırlığı 1 kilo geliyor. Bu yıl dalında kalitesine göre kilosu 2 ile 3 liradan alıcı bulan ürünün kurusunun kilosu ise 50 liraya varan fiyatlarda satılıyor.

İl merkezine bağlı Ziyaret beldesinde uzun süredir bu ürünün yetiştiriciliğini ve ticaretini yapan Yılmaz Cengiz, bu yıl düşük rekolte nedeniyle hasat edilirken geçe yıla göre fiyatı 2 kat artan ürünün yaşı ile kurusunun satışının yurdun dört bir yanına gerçekleştirdiğini belirtti.

Beldede faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi olan Süleyman Kayalar da tezgahlarda iplere ya da filelere dizilerek kurutulan ürünün satış değeriyle süresinin artırılması için girişimlerde bulunduklarını, ayrıca yurt dışına pazarlanmasını planladıklarını söyledi.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl kent genelinde 51 bin 300 ton hasadı gerçekleştirilen bu meyve üretiminin artırılması için Amasya Valiliği’nin özel çalışmalar yaptığı ürünler arasında yer alıyor.

KAYNAK:AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Fiyatlar cep yakıyor! Kilosu 100 liraFiyatlar cep yakıyor! Kilosu 100 lira
Gümüş fiyatları artışta!Gümüş fiyatları artışta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Dolar ve euroda sert düşüş
Dolar ve euroda sert düşüş
Ödemeler bugün başlıyor!
Ödemeler bugün başlıyor!
Yargıtay’dan kötü haber! Bunu yapan tazminatsız çıkarılacak
Yargıtay’dan kötü haber! Bunu yapan tazminatsız çıkarılacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Yusufeli Barajı'nda geri sayım! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak
Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak
Esnafa kredi sicil affı... Esnafın stopaj vergisi ve SGK prim borcu kalkıyor mu? Esnafa kira yardımı mı yapılacak? Esnafa vergi yapılandırma!
Esnaflar için vergi yapılandırma!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Hasdal-Başakşehir kesiminde geri sayım başladı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sona yaklaştık!
Alman şirket, MT Plastik'in çoğunluk hisselerini satın alıyor
Alman şirket, MT Plastik'in çoğunluk hisselerini satın alıyor
Balık fiyatlarının ateşi düşmedi! Mezgitin kilosu 100 lira
Fiyatlar cep yakıyor! Kilosu 100 lira

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.