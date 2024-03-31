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  4. Sarıyer seçim sonuçları CANLI! Sarıyer'de seçim heyecanı nefes kesiyor, Oktay Aksu mu Hüseyin Çoşkun mu Şükrü Genç mi kazandı?

Sarıyer seçim sonuçları CANLI! Sarıyer'de seçim heyecanı nefes kesiyor, Oktay Aksu mu Hüseyin Çoşkun mu Şükrü Genç mi kazandı?

31.03.2024 15:38
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İstanbul'da yerel seçimin en yakından takip edildiği ilçelerden biri de kuşkusuz Sarıyer! Sarıyer seçim sonuçları bugünden beri en çok takip edilen en merakla beklenen yerlar arasında yer alıyor. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçime girdi. CHP'nin adayı Oktay Aksu ve AK Parti'nin adayı Hüseyin Çoşkun da iddialı! Tuzla seçim sonuçları...

Sarıyer seçim sonuçları CANLI! Sarıyer'de seçim heyecanı nefes kesiyor, Oktay Aksu mu Hüseyin Çoşkun mu Şükrü Genç mi kazandı?

Tuzla seçim sonuçları saat kaçta belli olur? İstanbul'un güzide ilçelerinden biri olan Sarıyer'de bu akşam seçimin nabzı atıyor. CHP yönetiminin aday göstermediği Şükrü Genç, rest çekerek bağısmız aday oldu. Hem Ekrem İmamoğlu hem de Özgür Özel ise Sarıyer'de Oktay Aksu isminde karar kıldı. AK Parti'nin adayı da bu aradaki rekabetten mutlu ayrılmak istiyor.

2019'daki son yerel seçimde Sarıyer'de CHP, oyların %55'ini almıştı. Şükrü Genç son yerel seçimden başarıyla ayrılmış ve yeniden belediye başkanı seçilmişti. AK Parti ise geçtiğimiz yerel seçimde Sarıyer'de oyların %41'ini almıştı. Bu seçim sürprizlere gebe!

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İYİ Parti de Yeniden Refah Partisi de Zafer Partisi de Sarıyer'den aday çıkardı. Sarıyer seçim sonuçlarından ilk bilgiler gelir gelmez, tüm detayları, anlık sandık bilgileri Mynet'ten bulabilirsiniz.

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sarıyer seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor.

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YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Sarıyer seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.


Yerel Seçim 2024


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