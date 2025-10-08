Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden, şarkıları ve dans şovlarıyla adından söz ettiren Hadise bu kez gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Hadise'nin de aralarında bulunduğu bir grup ünlü isme operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın temelinde yatan suçlama ise "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" olarak öne çıkıyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltı listesinde 19 kişi var. Peki, Şarkıcı Hadise neden gözaltına alındı? Hadise Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

HADİSE AÇIKGÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985’te dünyaya gelen Türk ve Belçikalı şarkıcıdır. Belçika'nın Mol şehrinde Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı.Yarışmada finale kalamasa da asıl büyük patlamayı Türkiye’de yaptı.2005 yılında yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

Şarkıları, dansları ve gündemden geri kalmayan yorumlarıyla hemen her gün konuşulan isimler arasında yer alıyor. 2008'de ikinci albümünü yayınladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısı ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artıran Hadise, aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı olan "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.

HADİSE KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1985 doğumlu olan Hadise, şu an 39 yaşında.

HADİSE NERELİ?

Hadise, Belçika’nın Mol şehrinde dünyaya geldi. Ailesi Sivaslı.

HADİSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü şarkıcı Hadise, 8 Ekim Çarşamba günü aralarında pek çok ünlü ismin yer aldığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımına özendirmek iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı süreci ve detaylı ifade alımı için sanatçının emniyete götürüldüğü ifade edildi. Operasyonun, kamuya açık platformlarda ve sosyal medyada yapılan paylaşımların ihbar kabul edilmesi sonucu başlatıldığı bildirildi.

HADİSE'NİN AŞK HAYATI!

Özel hayatı da sahne performansı kadar gündem olan Hadise'nin aşk hayatına dair isminin anıldığı bazı isimler:

Sinan Akçıl ile ilişkileri uzun süre konuşulmuştu.

Kaan Yıldırım ile ilişkileri pandemide başladı ve büyük ilgi gördü.

Mehmet Dinçerler’le olan evliliği, aşk hayatına dair en çok konuşulan konulardan biri. 2022’de evlenip aynı yıl boşanan çift düğün, nikah, ardından gelen krizler derken magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olmuştu.

Son olarak Esas Oğlan dizisi ile oyunculuğa adım atan Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşamıştı. Ancak bu ilişkide kısa sürdü.