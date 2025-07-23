SARSILMAZ, yeni nesil silah sistemleriyle IDEF 2025'te yerini aldı! Savunma sanayiide oyun değişiyor...

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) yoğun katılıma sahne oldu. Fuarda, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi firmalarından SARSILMAZ'ın görücüye çıkardığı yeni nesil silah sistemleri büyük ilgi gördü.

SARSILMAZ–TUSAŞ iş birliğiyle kurulan TR MEKATRONİK tarafından geliştirilen ve özellikle ATAK helikopterleri için tasarlanan 20 mm burun topu, hava savunmasında önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte.

TÜRKİYE'DE İLK!

Günümüz tehditlerine karşı geliştirilen anti-dron silahı, yapay zeka destekli uzaktan komutalı silah kuleleri, Türkiye’nin ilk robotik silah sistemi SARBOT, ve SAR KNT 762 yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, öne çıkan sistemler arasında yer aldı.

Bireysel kullanıcılar ve kolluk kuvvetleri için geliştirilen SAR9 METE CE, SAR 39’un 11” ve 14.5” namlu seçenekleri, SAR9 SP Special ve SAR9 SOCOM, SARSILMAZ’ın hafif silah grubundaki çeşitliliğini gözler önüne serdi. Grup şirketleriyle birlikte geniş bir ürün yelpazesi sergileyen SARSILMAZ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik çözümlerini tek bir çatı altında sunarak, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına entegre biçimde ulaşabileceği bir yapı ortaya koydu.

“Bir ordu için SARSILMAZ yeter” yaklaşımıyla fuarda yerini alan şirket, savunma sanayiine yönelik ürün yelpazesiyle dikkat çekti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI TALEP ETTİ, SARSILMAZ ÜRETTİ

100 bin atımlık zorlu testleri başarıyla geçen 20 mm ATAK Burun Topu, sahada gösterdiği üstün performansla en dikkat çeken silahlar arasında yer aldı. Söz konusu sistemin

SARSILMAZ ve TUSAŞ iş birliğiyle kurulan TR MEKATRONİK tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda geliştirildiği öğrenildi.

%100 YERLİ MÜHENDİSLİK ESERİ

Türkiye’nin milli taarruz helikopteri ATAK’ın ateş gücünde ana rolü üstlenen 20 mm top, %100 yerli mühendislik eseri olarak öne çıkıyor. Yüksek güvenilirlik ve hassasiyet standartlarını karşılayan bu sistem, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığına son verirken, savunma sanayiinde stratejik bir kazanım olarak yer alıyor.

GÖKYÜZÜNDEN KARAYA HER CEPHEDE MUTLAK ETKİ

TR Mekatronik tarafından yerli mühendislikle geliştirilen 6 namlulu 20 mm Top Sistemi, modüler yapısıyla hava, kara ve deniz platformlarına entegre edilebiliyor. ATAK helikopterlerinden İHA’lara, zırhlı araçlardan deniz savunma sistemlerine kadar geniş bir görev yelpazesinde kullanılabilen sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara yüksek uyum sağlıyor.

Modern muharebe sahasında güçlü bir etki sunan 20 mm Top Sistemi, Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik yetkinliğini ve dışa bağımlılıktan kurtulma vizyonunu destekleyen stratejik bir kazanım niteliği taşıyor.

Dakikada 3000 atım yapacak yeni versiyonun testlerine ise 2025’in ikinci yarısında başlanması planlanıyor.

SA-X 700D ANTİ-DRONE SİLAHI: İNSANSIZ HAVA ARACI TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK PERFORMANS

IDEF’te sergilenen bir diğer önemli ürün olan SA-X 700D, insansız hava araçlarına karşı hızlı ve etkili müdahale sağlıyor. SARSILMAZ’ın Ar-Ge gücüyle geliştirilen bu sistem, grup şirketi BPS’in özel mühimmatlarıyla desteklenerek günümüz güvenlik ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt sunuyor.

BEST DEFENCE’İN UKSS’LERİ IDEF’İN GÖZDESİ

SARSILMAZ bünyesindeki BEST Defence tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS), SARSILMAZ standında dikkat çekti. Meskûn mahal operasyonlarına yönelik, sivil görünümlü zırhlı araçlara entegre edilebilen 7.62 mm UKSS, gizlenebilir mekanizmasıyla sahada fark edilmeden yüksek ateş gücü sağlıyor. Sistem sadece 50 saniyede devreye girip, görev tamamlandığında aynı hızla güvenli şekilde geri çekilebiliyor. Geliştirme ve test aşamasında olan BEST DEFENCE 25 mm UKSS ise TR Mekatronik iş birliğiyle, tamamen yerli imkanlarla tasarlanan 25 mm kara topuyla tam uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi.

YAKIN GELECEKTE GÜVENLİK KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRECEK

UKSS ailesinin yeni nesil antidrone yeteneği, yakın gelecekte güvenlik konseptini değiştirecek. İHA’ları anında tespit edip takip eden sistem, hem kara hem hava tehditlerine karşı etkin koruma sağlayarak stratejik üstünlük sunacak.

GELECEĞİN GÜVENLİK VE SAVUNMA ROBOTU: SARBOT

Türkiye’nin ilk silahlı robotu olan SARBOT, ilk kez SAHA EXPO 2022’de sergilenmiş ve özgün tasarımıyla büyük ilgi görmüştü. SARSILMAZ bünyesindeki LA2 Dynamics tarafından geliştirilen ilk versiyon; çevik yapısı, LİDAR ve kamera sistemleriyle donatılmış yapısıyla, riskli bölgelerde güvenlik güçlerine destek sunmayı amaçlıyordu.

Şu anda SARBOT’un ikinci nesil platformu üzerinde yoğun bir Ar-Ge çalışması yürütülüyor ve bu gelişmiş konfigürasyonun 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yeni nesil SARBOT; zorlu ve engebeli arazilerde daha dayanıklı, daha stabil ve uzun süreli görevler için optimize edilmiş durumda. Gelişmiş sensör altyapısı, artırılmış yük taşıma kapasitesi ve daha güçlü silah/kule entegrasyonlarıyla, sahada güvenlik güçlerine yüksek taktik avantaj sağlamayı hedefliyor.

ÇİFT EL GÖREV TABANCASI: SAR9 METE CE

SAR9 METE CE, NATO standartlarında üstün performans göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk yerli görev tabancası SAR9’un DNA’sını taşıyor. SAR9’un sağlam temelleri üzerine inşa edilmiş SAR9 METE CE, IDEF 2025’te ilk kez sergilenen ürünler arasında. SAR9 METE CE, SARSILMAZ tarafından güvenlik güçlerinin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen çift el kullanımıyla ergonomiyi en üst seviyeye çıkarıyor.

SARSILMAZ’DAN YARI OTOMATİK KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

SARSILMAZ’ın 150 yıllık tüfek üretim tecrübesiyle geliştirilen SAR KNT 762, fuarda ilk kez tanıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve sınır birliklerinde kullanım amacıyla geliştirilen yarı otomatik keskin nişancı tüfeği; orta ve uzun menzilli görevler için yüksek isabetlilik, güvenilirlik ve ergonomi sunmayı hedefliyor. Aktif kullanım için geliştirilme aşamasında olan SAR KNT 762, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmeye devam ediyor.

ÖZEL HAREKÂT BİRİMLERİNİN DOSTU: SAR 39 PİYADE TÜFEĞİ

SARSILMAZ’ın SAR 56 platformundan geliştirilen SAR 39, 7.62x39 mm mühimmatla modern muharebe ihtiyaçlarını karşılayan yeni nesil piyade tüfeği. 11” ve 14.5” namlu seçenekleriyle piyade, komando, jandarma ve özel harekat birimlerinin yakın ve orta menzilli operasyonlarında yüksek performans sunuyor.

SAR9 SP SPECİAL VE SAR9 SOCOM SAHADA

SAR 2023 platformu üzerine geliştirilen SAR9 SP SPECIAL, özel kuvvetler ve profesyonel kullanıcılar için tasarlandı. Özel Harekat Birimleri, kolluk kuvvetleri ve sportif atıcılara yüksek dayanıklılık ve hassasiyet sağlıyor.

ABD’de “Yılın Tabancası” seçilen SAR9, Galveston Polis Departmanı’nın görev tabancası olarak kullanılıyor. Fuarda SAR9 SOCOM modeli de ziyaretçilere tanıtıldı.

SAHADA GÜÇ BİRLİĞİ

SARSILMAZ, IDEF 2025’te tüm grup şirketlerini aynı çatı altında topladı. ATAK helikopterlerinin burun topu üreticisi TR MEKATRONİK, 20, 25 ve 30 mm yerli üretim silahlarla fuarda yer aldı. BEST DEFENCE uzaktan komutalı silah sistemleriyle dikkat çekerken, Balıkesir Patlayıcı Sanayi (BPS) Türkiye’nin en büyük mühimmat üreticilerinden biri olarak dikkat çekti. Hassas döküm ve MİM (mekatronik, imalat, montaj) teknolojilerinde önde gelen UNİMETAL, üretim kabiliyetleriyle SARSILMAZ standında yer aldı. Türkiye’nin ilk robotik silah sistemi SARBOT’un üreticisi LA2 DYNAMICS ise teknolojik birikimini sergiledi.