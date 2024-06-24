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Şartlar değişiyor! Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.06.2024 10:00
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Son günlerin tartışmalı konularından biri engelli vatandaşlara tanınan ÖTV'siz araç alma şartlarının değiştirilmesi. Yeni vergi düzenlemesiyle beraber iki alternatif gündeme geldi ancak engelliler bu duruma isyan etti. Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü duruma, "Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şartlar değişiyor! Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Yeni vergi paketiyle beraber birçok kalemde değişikliğe gidiliyor. Düzenlemelerden biri de engelli vatandaşlara sıfır araç alımında tanınan ÖTV ödememe muafiyeti. Vergi paketi taslağına göre, engelliye ÖTV’siz araç uygulaması tümden kaldırılacak. Araç almak isteyen engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak. Çok yoksul olduğunu belgeleyenlere araç alım desteği yapılacak. Ancak araç aldığı için yoksul engellinin diğer yardımları kesilecek.

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"BU MU GÖZÜNÜZE BATTI?"

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, yeni düzenleme için, “Bu apaçık engellinin ÖTV’siz araç alma hakkını yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?” dedi.

MASADA İKİ ALTERNATİF VAR

Sözcü'de yer alan habere göre iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getireceği vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımının sınırlandırılması amacıyla iki alternatifli madde yer alıyor. Birinci alternatifte engelli araç alma hakkının 10 yıldan 1’e düşürülmesi, engellinin ölümünden sonra tüm vergilerin mirasçılarından alınması, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranın yarısının dikkate alınması gibi maddeler yer alıyordu. İkinci alternatife göre ise engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı tümden kaldırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere, gelir durumuna bakıp yerli araç fiyatlarını da dikkate alarak bir miktar nakit destek verecek. Sosyal desteklerin birinden yararlanan diğer destekleri kaybettiği için yoksul engelliler bir daha araç yüzü göremeyecek.

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"HİÇBİR ENGELLİ ARAÇ ALAMAYACAK"

ÖTV’siz araç alma hakkının kaldırılıp sosyal desteğe dönüştürülmesi halinde birkaç istisna dışında hiçbir engellinin araç alamayacağını söyleyen Burhan Gümrükçü “Yeni sistemde durumu araç almaya müsait olan engelliye Aile Bakanlığı ‘gelir şartına takıldınız’ deyip araç vermeyecek. Araç alacak kadar geliri olmayan yardıma muhtaç engelliler de diğer yardımlar kesileceği için araç alamayacak. Yani sonuçta hiçbir engelli araç alamayacak” dedi. Kamuda büyük savurganlık yaşandığına işaret eden Gümrükçü, “Engelliye devletin de engel çıkarması çok üzücü” dedi.

Express


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