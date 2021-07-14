Şartları taşıyıp başvuran herkes en az 6 ay alıyor! Devletten 2 bin 862 TL ödeme yapılıyor...

Devlet işten çıkarılan kişilere işsizlik maaşı hakkı tanıyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için elbette bazı şartlar bulunuyor. 6 ay boyunca yararlanılacak maaş 2 bin 862 TL’yi buluyor. Özellikle koronavirüs salgını pek çok kişinin işinden olmasına neden oldu. İşten çıkarma yasakları kalkar kalkmaz, işçiler, işsizlikle yüz yüze geldi. İŞKUR’da kuyruklar alıp, başını giderken pek çok kişi de işsizlik maaşı için başvuruları takip ediyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

İşvereni tarafından işinden olan vatandaşların işsizlik maaşı alabilmesi için İŞKUR'a doğrudan ya da internet yoluyla başvurmak gerekiyor. Başvurunun ise işten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde olması gerekiyor. Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor.

Yani 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL BELİRLENİR?

İşten çıkarılan bir vatandaşın işsizlik maaşı almış olduğu brüt maaşa göre hesaplanıyor. Bu miktarın da alt ve üst sınırları bulunuyor. Şöyle ki en alt brüt. En az brüt asgari ücretin yüzde 40’ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor. Yeni bir iş ise İŞKUR tarafından sağlanıyor. Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkarılanlar için 10 aya kadar 2 bin 862 lirayı bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Bu durumda asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira olurken en yüksek maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. Bu durumda en yüksek maaş da 2 bin 862 lira olarak veriliyor.



