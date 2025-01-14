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Satılacak iddiası gündem olmuştu! TikTok'tan Elon Musk açıklaması geldi... Defalarca yineleyerek kararı vurguladılar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 11:52
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ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Ocak’a kadar TikTok yasağını onaylayacağını duyururken, TikTok için alarm zilleri çalmaya başladı. Bloomberg’e göre, Çinli yetkililer, TikTok’un geleceği için Musk’ın X platformuyla işbirliği seçeneklerini masaya yatırdı. Ancak TikTok, bu iddiaları yalanlayarak, ABD faaliyetlerini satma planlarının olmadığını vurguladı.

Satılacak iddiası gündem olmuştu! TikTok'tan Elon Musk açıklaması geldi... Defalarca yineleyerek kararı vurguladılar

ABD'nin yeni Başkan Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün önce ABD Yüksek Mahkemesi, Çin'le ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle , 19 Ocak'a kadar TikTok'a getirilen yasağı onaylayacağının sinyalini vermişti.

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TİKTOK'TA ACİL DURUM ÇANLARI ÇALMIŞTI

Bloomberg'in haberine göre üst düzey Çinli yetkililer, Trump yönetimiyle nasıl çalışılacağına dair tartışmalar başlamıştı. TikTok için acil durum planlarını konuşmaya başladı.

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Habere göre, Musk'ın sosyal medya platformu X, TikTok ABD'nin kontrolünü ele geçirecek ve işletmeleri birlikte yönetecekti. Haberde, yetkililerin nasıl ilerleyecekleri konusunda henüz kesin bir fikir birliğine varmadıkları belirtildi.

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KESİNLİK BELİRTİLMEMİŞTİ

Haberde, “ByteDance'ın, Çin hükümetiyle yapılan görüşmeler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ya da TikTok ve Musk'ın bu görüşmelere dahil olup olmadığı net değil. Musk, TikTok ve ByteDance'in olası bir anlaşmanın şartları hakkında herhangi bir görüşme yapıp yapmadıkları da belli değil” denildi.

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TİKTOK İDDİALARI YALANLADI

Bir TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada, Bloomberg’in haberini yalanladı.

Sözcü, "Saf kurgu üzerine yorum yapmamız beklenemez" dedi.

ByteDance yetkilileri, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TikTok defalarca ABD'deki faaliyetlerini satmayacağını söyledi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çin tiktok Elon Musk abd
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