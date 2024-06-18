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Satılamayan kurbanlıkların akıbeti belli oldu! Et ve Süt Kurumu satın alacak: 28 Haziran son

18.06.2024 12:03
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde satılamayan kurbanlıklar için açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı satılamayan kurbanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Ödemeler 3 gün içinde yapılacak son başvuru ise 28 Haziran...

Satılamayan kurbanlıkların akıbeti belli oldu! Et ve Süt Kurumu satın alacak: 28 Haziran son

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

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ET VE SÜT KURUMU ALACAK

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

3 GÜN İÇİNDE ÖDEMELER YAPILACAK

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

28 HAZİRAN SON

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada da, "Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak." ifadelerine yer verildi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Et ve Süt Kurumu kurbanlık
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