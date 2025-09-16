FİNANS

Satın aldı ama alamadı 'Söyledim, söylememem gerekiyormuş' Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor

İnternetten alışveriş yapan vatandaşların dikkat etmesi gereken pek çok konu olurken bunlardan bir tanesinin de kargo teslimatı olduğu öğrenildi. Bir vatandaş, satın aldığı ürünün teslimat sürecinde kargo şirketinden kendisine bir kod geldiğini, sonra da telefon açılıp o kodun istendiğini, kendisinin de verdiğini belirtti. Ancak vatandaş bu aşamadan sonra ürünü teslim almadığını fakat bunda karşılık telefonuna "Siparişiniz teslim edildi" mesajı geldiğini belirtti. İşte uzmanların uyarıları...

Hande Dağ

İnternetten alışveriş yapıldığında sürecin sonunda kargo firması vatandaştan bir teslimat kodu istiyor. Bazen vatandaş kargoyu kendisi almasa bile o kodu telefon üzerinden kargocuya söyleyebiliyor. Ancak aslında ürünü almadan o kodu söylememek gerektiği öğrenildi. Çünkü bunu yapan bir müşteri satın aldığı ürünü alamadı. Kargo firmasını aradığında ise şoke eden bir cevap aldı. İşte detaylar...

ATV Haber'in haberine göre; mağdur Melike Demir "Telefonuma bir mesaj geldi; 'Siparişiniz teslim edildi' Ama teslim edilmedi. Elimde öyle bir sipariş yoktu" dedi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük "Kodu söyledin, teslim ettim diye böyle bir kural yok" ifadelerini kullandı.

"KODU SÖYLEDİM, TELEFONUMA 'SİPARİŞİNİZ TESLİM EDİLDİ' DİYE MESAJ GELDİ"

Bir vatandaş, teslimat kodunu sipariş henüz eline ulaşmamışken verdi, telefonuna kargo teslim edildi mesajı geldi. Ama sipariş eline hiç ulaşmadı. Demir "Sipariş verdim, siparişimi teslim etmeden önce bana bir kod gönderdiler. Telefon açıp o kodu istediler benden. Ben de kodu söyledim. Sonra telefonuma mesaj geldi. Siparişiniz teslim edildi diye" ifadelerini kullandı.

Ekranda teslim edildi olarak gözüken bu kargo aslında hiç ulaşmadı. İddiaya göre kargo firması teslimat numarasını kargocuya söylediği gerekçesiyle mağduriyeti gidermedi. Demir "Acaba alt komşuya mı, üst komşuya mı teslim ettiler diye sordum. Altta da yok, üstte de yok" dedi.

"KODU VERMEMEM GEREKİYORMUŞ TESLİM ALMADAN"

İnternetten satın aldığı ürün eline ulaşmayan müşteri hemen kargo firmasını aradı ama hiç beklemediği bir cevabı aldı. Demir "Hiçbir hak iddia edemedim çünkü teslimat kodunu önceden vermiştim. Kodu vermemem gerekiyormuş teslim almadan" şeklinde konuştu.

"AKSİNİ İSPAT ETMEK KARGO ŞİRKETİNE DÜŞER"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise "Kargo firmaları özellikle bu pandemi döneminde bu tür kod uygulamalarını hayata geçirdiler" dedi. Tüketicilere basit bir prosedür gibi gelse de teslimat kodu aslında hayli kritik. Çünkü ürünün teslim alındığına dair bir imza niteliği taşıyor. Küçük "Eğer tüketici ben teslim almadım diyorsa bunun aksini ispat etmek, yani ben teslim ettim demek ve bunu ispatlamak kargo şirketine düşer" dedi.

Yine de hukuken kargo firmalarının sorumluluğu devam ediyor. Demir "Benim aldığım ürün uygun fiyatlı bir üründü. Hani çok canımı yakmadı ama ben çok fazla alışveriş yapıyorum. Daha pahalı şeyler alıyorum. Böyle bir şeyde başıma gelse çok üzülürdüm" şeklinde konuştu. Küçük ise "Bu kapsamda tüketicilerimiz lütfen kargo firmalarından ürünlerini teslim alırken kargo teslim fişi imzalasınlar" ifadelerini kullandı.

