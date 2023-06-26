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Yeni fiyatları belli oldu! Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpada 2023-2024 tarifesi

26.06.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatları belli oldu. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa için ton üzerinden belirlenen yeni fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu.

Yeni fiyatları belli oldu! Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpada 2023-2024 tarifesi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarını belirledi.

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, kuruluşça 21 Haziran'da yapılan duyuruda, yeni sezonda üreticiden alınan ürünlerin, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilerek oluşacak satış fiyatı üzerinden satılacağının belirtildiği anımsatıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Sanayicilerin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağına işaret edilen açıklamada, "Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız, makarnalık buğdayda ton başına 10 bin 200 lira, ekmeklik buğdayda ton başına 9 bin 350 lira, arpada ton başına 7 bin 725 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

(AA)

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buğday arpa

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