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Satışlar yüzde 15 arttı! Seçimler o sektörde de etkisini gösterdi... Adaylar en çok onu aldı

12.04.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adım adım yaklaşırken seçim sürecinin dikkat çeken yansımaları da oluyor. Milletvekili adaylık başvuruları sebebiyle takım elbise satışlarında yüzde 10-15 civarında artış yaşandı. Sektörde şimdiyse gözler Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak olan bayramlık giysi satışlarına çevrildi. Peki, seçim sürecindeki takım elbise satışlarında adayların tercihleri nasıl oldu? İşte detaylar...

Satışlar yüzde 15 arttı! Seçimler o sektörde de etkisini gösterdi... Adaylar en çok onu aldı

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine ilerliyor. Seçimlere kısa bir süre kala, milletvekili aday adaylık başvuruları ve milletvekili adayı listeleri gündemde geniş yer buldu. Seçimlerin takım elbise satışlarında da dikkat çeken bir yansıması oldu. Buna göre seçimler takım elbise satışlarını yüzde 15 artırdı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine, yılbaşında yapılan asgari ücret ve EYT düzenlemeleri sayesinde tüketici gelirinde artış olduğunu, bu nedenle satışlarda hareketlenme beklediklerini ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin hazır giyim satışlarında da durgunluğa yol açtığını söyledi.

"MİLLETVEKİLİ ADAYLIK BAŞVURU SÜRECİNDE SATIŞLARDA YÜZDE 15 ARTIŞ"

Sektörün seçim sürecinde bir miktar canlılık yaşadığını belirten Akbaba, milletvekili adaylık başvuruları sürecinde takım elbise satışlarında yüzde 10-15 artış gerçekleştiğini bildirdi. Akbaba, geçmiş seçimlerde bu artışın yüzde 25'leri bulduğuna işaret ederek, depremin ve genelde her seçim döneminde benzer isimlerin aday adaylığı başvurusu yapması gibi nedenlerin bu yıl artışı yüzde 15 seviyesinde tuttuğunu anlattı.

"ADAYLAR MENDİL TERCİH ETTİ"

Akbaba, milletvekili adaylarının tercihlerine ilişkin bilgi verirken şöyle konuştu:

"Takım elbisede genelde koyu renkler, siyah, lacivert ve antrasit tonları tercih edildi. Yelekli takım elbise rağbeti önceki yıllara göre daha fazlaydı, genç milletvekili adayları da aynı renklerde 'slim fit' kesimleri tercih etti. Dolayısıyla klasik, düz gömlek, özellikle de beyaz renk çok ilgi gördü. Favori kravat rengi bordo, siyah ve lacivert tonlarıydı. Kravat iğnesi neredeyse hiç kullanılmadı. Genellikle mendil aksesuarı tercih edildi."

Akbaba, kadın adayların kıyafet tercihlerine ilişkin de "Kadın adaylarda da yine tercih edilen takım elbise ya da farklı renklerde ceket-pantolon, ceket-etek kombinleri oldu. Kadın adaylar mavi, kahve, bordo tonları ve siyah rengi tercih ettiler." dedi.

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Yılın kalan dönemine ilişkin satış beklentilerine de değinen Akbaba, şunları kaydetti:

"Seçimin yanı sıra özellikle bayram nedeniyle giyim sektörüne yönelik alışverişin en yüksek noktada olacağını düşünüyorum. Bayramda bugüne kadar yaşadığımız en yüksek ciroları yakalayabiliriz. Depremle birlikte ertelenen satın almalar bayramla başlayacak. Bayramda yaz sezonu olmaması nedeniyle daha çok klasik ve rahat kıyafet tercihleri görürüz. Kadınlar şık ürünler tercih ederken erkeklerde casual (gündelik) kıyafetler talep görür. Yaz sezonu için de sektörle ilgili beklentilerimiz yüksek. Çok fazla fiyat artışı olacağını düşünmüyorum. Sektörün asıl toparlanması ise yılın sonunda olur."

"AYAKLARI YERE BASAN FİYATLANDIRMALAR OLACAK"

Sektörün enflasyonist baskı nedeniyle geçen yılın son çeyreğine kadar fiyatları yükseltmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akbaba, bu durumun sektörde stok sorunu yarattığını söyledi. Akbaba, sektörün stoklarını indirimle eritmeye çalıştığına işaret ederek, "Bu yaz ya da ilkbahar sezonu itibarıyla daha ayakları yere basan fiyatlandırmalar var. Bu yaz geçen yılki gibi yüksek rakamlar görmeyeceğiz, daha düşük, daha uygun, daha reel fiyatlarla giyineceğiz. Fiyat yükselmesi olmayacağını düşünüyorum. Böylelikle iç pazarda daha fazla canlılık bekliyorum." diye konuştu. (AA)

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