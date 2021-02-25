Satışlarda yüzde 30 artışın yaşandığı züccaciye sektörü pandemide olumlu etkilendi

Pandemi döneminde ülkeler arası giriş-çıkışların kapanmasının ardından firmaların ithalat ve ihracat yapmaları zorlaştı. Türkiye'deki züccaciye sektörü ise bunun tam tersi oranında olumlu yönde etkilendi. Uzak Doğu ülkelerinin kapanmasının ardından ithalat yapacak ülkeler Türkiye'yi seçti. İş adamı Tekin Bayram, salgın döneminde daha çok Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatları arttırdıklarını belirterek, "Şimdi yönümüzü Amerika, Şili ve Ekvator gibi ülkelere çeviriyoruz. Şubat ayında yüzde 30 olan satış oranlarımızı salgın sonrası yüzde 60-65 bandına çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"EV EŞYALARI VE ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNDE TALEPLER ARTTI"

Züccaciye sektörünün pandemi döneminde Türkiye'de olumlu yönde etkilediğini aktaran Tekin Bayram, "Çin'in pandemi sürecinde bizim çalıştığımız bölgelere uzak olması bizim için büyük bir avantaj sağladı. Ev eşyaları ve züccaciye sektöründe talepler arttı. Talepleri mümkün olduğunca fırsata çevirerek ihracat yaptığımız ülkelere sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Salgın döneminde daha çok Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatları arttırdık. Şimdi yönümüzü Amerika, Şili ve Ekvator gibi ülkelere çeviriyoruz. Kaybettiğimiz bazı bölgeleri farklı ülkelerle, üzerine ekleyerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.