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Satışlarda yüzde 30 artışın yaşandığı züccaciye sektörü pandemide olumlu etkilendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 16:07 | Son Güncelleme

Salgının ihracat yapan firmaları zor bir sürece soktuğu bu dönemde züccaciye sektörü ise olumlu yönde etkilendi. İş adamı Tekin Bayram, “Pandemi döneminde satışlarımız şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 30 oranında arttı” dedi.

Satışlarda yüzde 30 artışın yaşandığı züccaciye sektörü pandemide olumlu etkilendi

Pandemi döneminde ülkeler arası giriş-çıkışların kapanmasının ardından firmaların ithalat ve ihracat yapmaları zorlaştı. Türkiye'deki züccaciye sektörü ise bunun tam tersi oranında olumlu yönde etkilendi. Uzak Doğu ülkelerinin kapanmasının ardından ithalat yapacak ülkeler Türkiye'yi seçti. İş adamı Tekin Bayram, salgın döneminde daha çok Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatları arttırdıklarını belirterek, "Şimdi yönümüzü Amerika, Şili ve Ekvator gibi ülkelere çeviriyoruz. Şubat ayında yüzde 30 olan satış oranlarımızı salgın sonrası yüzde 60-65 bandına çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"EV EŞYALARI VE ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNDE TALEPLER ARTTI"

Züccaciye sektörünün pandemi döneminde Türkiye'de olumlu yönde etkilediğini aktaran Tekin Bayram, "Çin'in pandemi sürecinde bizim çalıştığımız bölgelere uzak olması bizim için büyük bir avantaj sağladı. Ev eşyaları ve züccaciye sektöründe talepler arttı. Talepleri mümkün olduğunca fırsata çevirerek ihracat yaptığımız ülkelere sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Salgın döneminde daha çok Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatları arttırdık. Şimdi yönümüzü Amerika, Şili ve Ekvator gibi ülkelere çeviriyoruz. Kaybettiğimiz bazı bölgeleri farklı ülkelerle, üzerine ekleyerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

"UÇUŞLAR AÇILIRSA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELERDE FUARLAR YAPACAĞIZ"

Geçmişte çok fazla fuar ve organizasyonlar düzenlediklerinin altını çizen Bayram, "Pandemi sonrası tekrardan bu fuarlara devam edeceğiz. Geçmişte 2 yurt dışı 11 kez de yurt içinde fuar yaptık. Bu fuarların tümünde çok başarılı olduk. Ticaret ve tatil konseptinde kesin alıcılarla üretici firmalarımızı bir araya getirdik. Bu durumlarda biz finansal garantörlük yaptık. Önümüzdeki aylarda Antalya'da bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Bu yapacağımız organizasyon da uçuşlarla alakalı olacak. Uçuşlar önümüzdeki süreçte açılırsa ihracat yaptığımız ülkelerde yeniden bir fuar yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"SATIŞ ORANLARIMIZI YÜZDE 60-65 BANDINA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Son olarak ihracat hedeflerinden bahseden Bayram, “Yeni ihracat hedeflerimizde daha çok züccaciye sektörü, ev tekstili ve elektrikli ev aletleriyle ilgili. Satışları daha çok bulunmadığımız pazarlarda, bulunamadığımız ülkelerde fiziki ziyaretlerle yeni fuar organizasyonları ile birlikte anlaşma sağlayacağız. Ülke sayısı olarak 36 ülkede varız, bunu 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Sırasıyla bu ülkeleri yerinde ziyaret ederek birebir tüketiciye dokunarak taleplerini öğrenerek yol izlemeyi planlıyoruz. Satış oranlarımızı yüzde 60-65 bandına çıkarmayı planlıyoruz. Geriye dönük talepleri pandemi sonrası karşılayarak bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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