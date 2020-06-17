Saudi Aramco, SABIC hisselerinin yüzde 70'ini satın aldı

Şirketten yapılan açıklamada, geçen sene Suudi Arabistan’ın iki kurumu arasında varılan anlaşma kapsamında Saudi Aramco‘nun, ülkeye ait dünyanın en büyük dördüncü petrokimya şirketi SABIC‘ın alımı için fona, hisse başı 32,90 dolar olmak üzere toplam 69,1 milyar dolarSaudi Aramco'dan yapılan açıklamada, ödeyeceği, ödemelerin, ilki 2 Ağustos ‘ta 7 milyar dolar olmak üzere taksitler halinde Nisan 2028’e kadar yapılacağı belirtildi.

Aramco ve SABIC’ın 2019’da yaklaşık 90 milyon tonluk petrokimya üretim hacmi gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, Saudi Aramco’nun petrokimya endüstrisindeki pozisyonunun bu alım sonrasında güçleneceği ifade edildi.

Açıklamada, SABIC hisselerinin alımının entegre rafineri ve petrokimyasal kapasitesini artırmayı amaçlayan Saudi Aramco’nun uzun vadeli perakende satış ve rafinasyon (downstream) stratejisi ile tutarlı olduğu kaydedilerek, SABIC’ın da Aramco’nun kimyasal ham madde üretimi, yatırım ve büyüme projelerinden faydalanacağı aktarıldı.

HİSSELERİN DEVREDİLMESİ ÜLKE FONUNA NAKİT SAĞLAYACAK

Aramco’nun ilk halka arzı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma ve diğer sektörlere yatırımı artırma amacıyla başlattığı 2030 vizyonu kapsamında 5 Aralık 2019’da Suudi borsası Tadawul’da gerçekleşmişti.