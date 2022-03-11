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Savaş hasarında şok eden rakam! 100 milyar dolar...

11.03.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi. Ustenko, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasını istedi.

Savaş hasarında şok eden rakam! 100 milyar dolar...

Ukrayna Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, " Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır" dedi.

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DONDURULAN RUS VARLIKLARINI İSTEDİ

Ustenko, Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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