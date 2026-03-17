Savaş ona yaradı! Warren Buffett servetine servet kattı

ABD ile İsrail İran'a yönelik saldırı başlatmış ve Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. Savaş 18'inci gününde sürerken, bu süreç içerisinde dünya ekonomisi de ciddi yara aldı.

İran, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı alırken, bu durum küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturdu. Özellikle enerji ve petrol piyasasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor.

SERVETİNE SERVET KATTI

Binlerce insanın öldüğü savaşta, ekonomik hareketlilik ise bazı isimlerin işine yarıyor! Warren Buffet'ın yatırım aracı şirketi, yükselen petrol fiyatları sayesinde kısa sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık değer artışı elde etti. MarketWatch'taki habere göre bu kazanç, bilanço ölçeğine göre sınırlı görünse de portföy yönetimi açısından kritik bir işlem üstleniyor.

Buffett döneminde şekillenen enerji yatırımları, artan petrol fiyatlarının diğer varlık sınıfları üzerindeki askısını absorbe ederken, bu sayede hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki olası değer kayıplarına karşı koruma mekanizması devreye giriyor.

Bu stratejinin merkezinde ise Occidental Petroleum hisseleri yer alıyor. Berkshire, şirkette yüz milyonlarca hisselik pozisyonunun yanı sıra ileri vadeli alım haklarıyla da güçlü bir kaldıraç etkisi yaratmış durumda. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bu pozisyonun değerini doğrudan yukarıya taşıyor.

TOPLAM DEĞER 15,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Occidental hisselerindeki yaklaşık 6 dolarlık artış, holdingin bu şirketteki payına yaklaşık 1,6 milyar dolar ek değer kazandırarak toplam değeri 13,6 milyar dolardan 15,2 milyar dolara taşıdı. Ayrıca şirketin elindeki alım hakları da piyasa beklentileri doğrultusunda değerini artırdı.

Petrol fiyatları varil başına 90 doların üzerinde kalırken, ABD'de benzin fiyatları son bir ayda sert yükseldi. Aynı dönemde Occidental hisseleri çift haneli artış gösterirken, S&P 500 gerildi.