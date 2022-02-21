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Savaş riski Ukrayna ve Rusya ekonomisini batırdı! Milyarlarca dolar kayıp...

21.02.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerginliği ile Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor. Ukrayna ekonomisinin ise işgal söylentileri nedeniyle aylık 2-3 milyar dolar zararda olduğu ifade ediliyor.

Savaş riski Ukrayna ve Rusya ekonomisini batırdı! Milyarlarca dolar kayıp...

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3.140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1.267 puana geriledi.

AYLIK 2-3 MİLYAR DOLAR ZARAR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

Şurma, RBK Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti.

Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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