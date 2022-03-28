Savaşın simgesi olan 'Z harfi' için dev şirketten karar! Logodan kaldırdılar...

Uluslararası sigorta şirketi Zurich Insurance Group logolarında kullandığı Z harfini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna'yı işgaline destek anlamına geldiği gerekçesiyle yanlış beyanlardan kaçınmak için geçici olarak kaldırdı.

Kurumun The Telegraph'a verdiği demeçte, kurumun 150 yıllık bir geçmişi olduğu anımsatılırken, savaşın gidişatının yakından izlendiği ve gerektiğinde daha fazla önlem alınacağı belirtildi.

Şirket savaşın başladığı bir ay önceki açıklamasında, “Zurich Insurance Group, Rus hükümetinin Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını, çektirdiği insanlık acısını, bölgede demokrasi ve özgürlüğe yönelik bu tehdidi kınıyor” demişti.



