FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Savaşta silah haline geldi! Yüzlerce geminin GPS'i şaştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan elektronik sinyal karıştırma faaliyetleri, yüzlerce ticari geminin navigasyon sistemlerini devre dışı bırakarak Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini ciddi şekilde aksattı.

Savaşta silah haline geldi! Yüzlerce geminin GPS'i şaştı
Devrim Karadağ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ilk saldırılarından sonraki 24 saat içinde bölgede seyreden birçok geminin navigasyon sistemleri aniden bozuldu. Bazı gemilerin konumları havaalanlarında, nükleer santrallerde veya İran topraklarında görünmeye başladı.

Bu durumun, uydu tabanlı navigasyon sistemlerine yönelik yoğun sinyal karıştırma (jamming) ve yanıltma faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

BİN 100'DEN FAZLA TİCARİ GEMİ ETKİLENDİ

Denizcilik istihbarat şirketi Windward’ın verilerine göre 28 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve İran karasularında bin 100’den fazla ticari geminin navigasyon sistemi elektronik müdahaleden etkilendi.

Elektronik karıştırma, dünyanın petrol ve doğalgaz ihracatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini de ciddi şekilde yavaşlattı.

“GEMİLERİN NEREDE OLDUĞUNU BİLEMEZ HALE GELİYORSUNUZ”

Bazı gemiler rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bazı tankerlerin ise konumlarını bildiren otomatik tanımlama sistemi AIS sinyallerini kapatarak “karanlığa geçtikleri” bildirildi.

Windward denizcilik analisti Michelle Wiese Bockmann, durumun son derece tehlikeli olduğunu söyleyerek, “Şu anda Basra Körfezi’nde gördüğümüz tablo deniz navigasyonu açısından son derece riskli. Gemilerin nerede olduğunu bilemez hale geliyorsunuz.” dedi.

Savaşta silah haline geldi! Yüzlerce geminin GPS i şaştı 1

ELEKTRONİK SİS NAVİGASYONU TEHLİKEYE ATIYOR

AIS sistemi normalde gemilerin konum, hız ve rota bilgilerini otomatik olarak ileterek çarpışmaları önlemeye yardımcı oluyor. Ancak GPS sinyallerinin karıştırılması veya yanıltılması durumunda gemiler binlerce kilometre uzakta veya karada görünmeye başlayabiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, yoğun deniz trafiği olan bölgelerde ciddi kazalara yol açabilecek bir “elektronik sis” yaratıyor.

SAVAŞIN İLK 24 SAATİNDE 21 MÜDAHALE YAŞANDI

Windward’ın analizine göre savaşın başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde bölgede 21 yeni GPS karıştırma noktası tespit edildi. Bir gün sonra bu sayı 38’e yükseldi.

Son verilere göre ise savaşın başlangıcından 3 Mart’a kadar 655 gemiyi etkileyen bin 735 GPS müdahalesi kaydedildi. Bu olayların çoğu 3 ila 4 saat sürdü.

Savaşta silah haline geldi! Yüzlerce geminin GPS i şaştı 2

UÇAKLAR DA RİSK ALTINDA

Elektronik müdahale sadece deniz taşımacılığını değil, havacılığı da etkiliyor. 2024 verilerine göre uçakları etkileyen GPS sinyal kaybı olayları 2021–2024 arasında yüzde 220 arttı.

2025’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i taşıyan uçak, Bulgaristan’a iniş sırasında GPS karıştırmasından etkilenmiş ve pilotlar haritalarla manuel navigasyon yapmak zorunda kalmıştı.

Bazı pilotlar, navigasyon ekranlarının “gerçek konumdan kilometrelerce sapabildiğini” söylüyor.

Savaşta silah haline geldi! Yüzlerce geminin GPS i şaştı 3

GPS NEDEN KOLAY HEDEF?

ABD’nin GPS sistemi başta olmak üzere Avrupa’nın Galileo, Çin’in BeiDou ve Rusya’nın GLONASS sistemleri dünya genelinde navigasyon için kullanılıyor.

Ancak bu sistemlerin çoğu sivil kullanım için açık sinyaller yayıyor. Uydu sinyalleri Dünya’ya ulaşana kadar zayıfladığı için güçlü radyo sinyalleriyle kolayca bastırılabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan tarihi hamle! Komşu ülkeleri işaret etti: "Özür dileriz" İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan tarihi hamle! Komşu ülkeleri işaret etti: "Özür dileriz"

Bu da modern gemi ve uçakların navigasyon sistemlerini elektronik saldırılara karşı savunmasız hale getiriyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Para basma makinesi' diyorlar! Yapay zeka videoları sektör haline geldi'Para basma makinesi' diyorlar! Yapay zeka videoları sektör haline geldi
Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gemi savaş Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.